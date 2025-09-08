Aggrediscono giovane in discoteca e sotto casa, denunciati

Un 18enne e un 20enne sono stati denunciati dopo aver aggredito un giovane a Piombino.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti, la vittima stava trascorrendo una serata in una discoteca della zona quando è stato avvicinato dal 20enne, da lui conosciuto e con precedenti di polizia, che gli avrebbe sferrato degli schiaffi senza apparente motivo, tanto da rendere necessario l’intervento del personale della sicurezza che li allontanava dal locale.

Giunta a casa, la vittima avrebbe trovato ad attenderlo il 20enne in compagnia di un altro giovane e i due lo avrebbero nuovamente aggredito e inseguito, ferendolo - in modo non grave - con una bottiglia di vetro e un coltello. I militari hanno indagato sul caso e trovato i due responsabili, denunciandoli per lesioni aggravate in concorso e porto abusivo di arma.