Cambio alla presidenza di Confagricoltura Toscana, Luca Giannozzi nuovo presidente

A seguito della candidatura del presidente Marco Neri alle prossime elezioni regionali, la guida di Confagricoltura Toscana viene assunta ad interim da Luca Giannozzi, già vicepresidente vicario.

Il Consiglio dell’associazione ringrazia Neri per l’impegno e la disponibilità dimostrati nel corso del suo mandato e formula i migliori auguri per i nuovi impegni politici e istituzionali.

Con il passaggio delle consegne, Confagricoltura Toscana assicura piena continuità al lavoro svolto negli ultimi anni, rafforzando la propria azione a sostegno del settore agricolo regionale e della rappresentanza degli imprenditori associati.