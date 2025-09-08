Una campagna sobria per Giani: "Girerò con la mia auto personale"

Eugenio Giani

Campo largo, si fa. Eugenio Giani, a margine di un'iniziativa a Firenze, ha parlato delle elezioni: "Da Renzi ai 5 Stelle, il campo largo si materializza con le liste in Toscana. Queste scelte rappresentano l'espressione di una cultura di governo fortemente progressista, innovativa che guarda al futuro con personalità".

Siamo a un passo dalle ultime scelte sui nomi che si candideranno in Consiglio per le elezioni di ottobre, nelle prossime ore una direzione del PD si esprimerà sul tema.

Giani ha poi rivelato che userà la sua auto personale e non quella di servizio della Regione per le iniziative da candidato: "Guiderò da solo o ci saranno degli amici che mi aiuteranno per riposarmi durante il giro in Toscana. Voglio dare alla campagna elettorale un'impronta di forte sobrietà, perché secondo me è un aspetto di cui oggi la politica ha bisogno".

