Cespoli del CdA dell'associazione Palio di Fucecchio sarà giudice di sfilata a Castel del Piano

Dopo Asti, il Palio di Fucecchio fa tappa a Castel del Piano. In occasione della corsa in onore della Madonna delle Grazie, che si svolge ogni anno l'8 settembre, Monica Cespoli, membro del CdA dell'associazione Palio delle Contrade “Città di Fucecchio”, è stata chiamata a ricoprire il ruolo di giudice di sfilata.

Il corteo storico di Castel del Piano si svolge al mattino lungo le strade del paese, per poi concludersi in piazza Madonna con la sbandierata a cura degli atleti sbandieratori delle quattro contrade, in attesa della corsa del pomeriggio. Si tratta di un incarico importante, a dimostrazione della riconosciuta tradizione e professionalità del Palio di Fucecchio, che rende omaggio all'impegno e alla competenza di Monica Cespoli e dell'intero CdA dell'associazione Palio.

Secondo il presidente del CdA Nicolò Cannella "la nomina di Monica Cespoli rappresenta per noi un importante riconoscimento e ci offre l'occasione di rafforzare le relazioni con il Palio di Castel del Piano, ai cui organizzatori indirizziamo i nostri migliori auguri per la buona riuscita della festa".

