Concorso artistico letterario Ponte Vecchio a Muzzi, Beltrame e Lugli

Sabato 20 settembre, alle ore 15, il Teatro del Cestello (piazza del Cestello 4) ospiterà la cerimonia di premiazione della decima edizione del Concorso artistico letterario Ponte Vecchio.

Durante l’evento saranno proclamati i vincitori assoluti, i meritevoli e i premi d’eccellenza. Come da tradizione, verranno inoltre consegnati i Premi alla Carriera, riconoscimenti riservati a personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali.

Nelle scorse edizioni il Premio ha reso omaggio a figure come Gianluigi Nuzzi, Susanna Tamaro, Alessandro Benvenuti, Riccardo Azzurri, Silvio Relandini, Virgilio Violo e Gianni Ferreri. Quest’anno i Premi alla Carriera andranno a Massimo Lugli, giornalista e scrittore di noir Andrea Muzzi, attore di cinema e teatro e Giampaolo Beltrame, artista, pittore e sceneggiatore, che nel 2025 celebra i 70 anni di carriera.

«Ho sempre pensato che la cultura non sia mai qualcosa di solo individuale, ma patrimonio della collettività» sottolinea Marzia Carocci, ideatrice e presidente del Premio Ponte Vecchio, poetessa, scrittrice e critico letterario. «Il nostro obiettivo è offrire uno spazio autentico di confronto, dove le arti possano incontrarsi liberamente e senza pregiudizi. L’arte libera, unisce e rende più ricca la comunità».

La giuria del Premio è composta da poeti, scrittori, giornalisti e pittori, professionisti che valutano le opere in modo autonomo e con elaborati rigorosamente anonimi, a garanzia di imparzialità e trasparenza.

L’ingresso alla cerimonia è libero e gratuito.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate