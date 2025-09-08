Concorso artistico letterario Ponte Vecchio a Muzzi, Beltrame e Lugli

Cultura Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
Teatro Cinema
(foto gonews.it)

Sabato 20 settembre, alle ore 15, il Teatro del Cestello (piazza del Cestello 4) ospiterà la cerimonia di premiazione della decima edizione del Concorso artistico letterario Ponte Vecchio.

Durante l’evento saranno proclamati i vincitori assoluti, i meritevoli e i premi d’eccellenza. Come da tradizione, verranno inoltre consegnati i Premi alla Carriera, riconoscimenti riservati a personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali.

Nelle scorse edizioni il Premio ha reso omaggio a figure come Gianluigi Nuzzi, Susanna Tamaro, Alessandro Benvenuti, Riccardo Azzurri, Silvio Relandini, Virgilio Violo e Gianni Ferreri. Quest’anno i Premi alla Carriera andranno a Massimo Lugli, giornalista e scrittore di noir Andrea Muzzi, attore di cinema e teatro e Giampaolo Beltrame, artista, pittore e sceneggiatore, che nel 2025 celebra i 70 anni di carriera.

«Ho sempre pensato che la cultura non sia mai qualcosa di solo individuale, ma patrimonio della collettività» sottolinea Marzia Carocci, ideatrice e presidente del Premio Ponte Vecchio, poetessa, scrittrice e critico letterario. «Il nostro obiettivo è offrire uno spazio autentico di confronto, dove le arti possano incontrarsi liberamente e senza pregiudizi. L’arte libera, unisce e rende più ricca la comunità».

La giuria del Premio è composta da poeti, scrittori, giornalisti e pittori, professionisti che valutano le opere in modo autonomo e con elaborati rigorosamente anonimi, a garanzia di imparzialità e trasparenza.

L’ingresso alla cerimonia è libero e gratuito.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Cultura
8 Settembre 2025

Lucio Corsi annuncia una data a Firenze per il 2026

Chi ama Lucio Corsi deve segnarsi una nuova data sul calendario in Toscana. Il cantautore maremmano ha annunciato nuovi appuntamenti live per il 2026 con tappe anche a Roma, Milano [...]

Firenze
Cultura
7 Settembre 2025
teatro cestello

40 anni di Cestello e una novità social: in palio un abbonamento grazie a un selfie

Quarant'anni fa riapriva lo storico Teatro di Cestello, oggi considerato il più piccolo tra i grandi teatri fiorentini. Una sala storica, nata nel popolare rione di San Frediano ai primi [...]

Firenze
Cultura
3 Settembre 2025

A Firenze una grande mostra su Enrico Berlinguer

Un lungo e ricco percorso espositivo con foto, video, registrazioni audio, materiali d’archivio che racconta la vita, il pensiero politico e il lascito morale di Enrico Berlinguer, segretario del Partito [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina