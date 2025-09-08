Cordone (Lega) in vista delle elezioni regionali: "Otto punti per la sicurezza in Toscana e nell'Empolese Valdelsa"

"Otto punti per la sicurezza". Sono quelli di Marco Cordone, segretario comunale di Fucecchio e vicesegretario provinciale vicario di Firenze della Lega Toscana, su tutela dell'ordine pubblico e sicurezza dei cittadini in Toscana e nell'Empolese Valdelsa: "A poco meno di 40 giorni dalle elezioni regionali, - spiega Cordone in una nota - ribadisco alcuni concetti sulla Tutela dell'Ordine pubblico e della Sicurezza dei cittadini per quanto riguarda il territorio toscano ma focalizzando la mia attenzione soprattutto sull'Empolese Valdelsa ed il Comune di Fucecchio che per questioni socioeconomiche, appartiene anche al Comprensorio del Cuoio e della Pelle (non tutti i temi trattati in questo mio intervento, sono meramente di competenza regionale).

1) Non c'è Libertà senza Sicurezza perciò Tolleranza zero nei confronti di chi delinque.

2) Certezza, severità ed effettività della pena senza sconti e permessi vari perché se la pena è dura è certa.

3) Conseguentemente ai punti precedenti, i criminali devono stare in galera.

4) Attuazione del Decreto Sicurezza convertito in legge che prevede: più tutele per chi ci difende (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Militari delle Forze Armate con funzioni di Agenti di Polizia e Polizie municipali o locali); più Sicurezza per i cittadini italiani; meno impunità per chi delinque.

5) Contrasto durissimo allo spaccio della droga (piaga della nostra società) ed agli spacciatori cui non possono essere propinate sanzioni amministrative ma condanne penali (si pensi a quello che accade quotidianamente nelle nostre amate colline delle Cerbaie zona con grandi potenzialità paesaggistiche e naturalistiche).

6) Installazione in determinati punti dove sia difficile avere una presenza costante delle Forze di Polizia, di impianti di videosorveglianza tecnologicamente all'avanguardia che naturalmente non possono sostituire il lavoro del tutore dell'Ordine sul territorio ma possono dare un valido aiuto.

7) Realizzazione di un CPR (Centro per il Rimpatrio) in Toscana, tenendo presente chiaramente la tutela dei diritti umani.

8) Per quanto riguarda la progettazione e lo sviluppo delle REMS (Residenze per l'esecuzione delle misure di Sicurezza) che hanno sostituito dal 2015 gli OPG (Ospedali psichiatrici giudiziari), in Toscana ve ne sono 2, una più grande a Volterra in provincia di Pisa ed una più piccola a Empoli (FI) al Pozzale. Tali strutture, esclusivamente sanitarie, hanno sostituito dal 2015 gli OPG nell'internamento di soggetti socialmente pericolosi ma parzialmente o totalmente non imputabili perché parzialmente o totalmente infermi di mente (vedasi art. 88 del C.P.). Questi edifici per essere idonei ad ospitare soggetti psichiatrici socialmente pericolosi, dovrebbero essere dotati di contingenti di Polizia Penitenziaria e per questo la Regione Toscana dovrà aprire un interlocuzione con il Governo Nazionale".

