Corsi di teatro per tutte le età, a Empoli lezioni al via con Mattia Fornabaio

Ripartono a Empoli i corsi di teatro per tutte le età tenuti da Mattia Fornabaio, attore diplomato presso l'Accademia Teatrale di Firenze. "Un corso di teatro può servire a molte cose - , spiegano dall'associazione culturale "Ilaria e Mattia Presentano Ets", che cura i corsi - a migliorare l'autostima, a sconfiggere la timidezza, a esprimere le proprie emozioni, ad ascoltare e ascoltarsi, a tirare fuori la propria creatività e a molto altro ancora. Attraverso esercizi di training (corpo e voce), giochi di gruppo, improvvisazione, rilassamento corporeo, e grazie ai nostri strumenti espressivi, andremo a scoprire noi stessi e ad iniziare un meraviglioso percorso di coscienza e di conoscenza. Ed infine, perché no, impareremo anche a recitare e ad andare in scena".

I corsi di teatro sono rivolti agli adulti, ai ragazzi, ai bambini e alla terza età: "Lavoro su testi di autori degni di nota, gruppi a numero limitato". Le lezioni si terranno presso la Scuola Move di Empoli, la scuola Zephyr di Sovigliana e la sede Auser di Empoli. Per maggiori informazioni: 329 8574777 (anche tramite messaggio WhatsApp).