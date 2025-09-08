Lascia il calcio giocato il difensore Cristiano Piccini, originario di Montespertoli

Ha giocato in Serie A, in Liga, in Champions League, in Messico, in Nazionale. Ora, però, a soli trentatré anni da compiere, Cristiano Piccini decide di appendere le scarpe al chiodo. Il difensore classe 1992, nato a Firenze ma cresciuto a Montespertoli, ha scelto di lasciare il calcio giocato.

Piccini è cresciuto nel vivaio della Fiorentina con cui ha giocato in Serie A, in Italia ha militato anche nel Livorno, nell'Atalanta, nella Carrarese, nello Spezia e nella Sampdoria. Ha giocato molte partite all'estero tra Betis e Valencia in Spagna, Sporting Lisbona in Portogallo, Magdeburgo in Germania, Stella Rossa in Serbia, Yverdon in Svizzera e Atletico San Luis in Messico: un autentico giramondo del pallone.

Quando era allo Sporting ha esordito in Champions e Europa League e si è guadagnato la maglia dell'Italia, con cui è sceso in campo in tre circostanze. Di ruolo terzino destro, ha dato l'annuncio dell'addio con un messaggio sui social che trovate di seguito.

Un post condiviso da Cristiano Piccini (@crispiccini)

