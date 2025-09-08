Lascia il calcio giocato il difensore Cristiano Piccini, originario di Montespertoli

Sport Calcio
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto da Facebook)

Ha giocato in Serie A, in Liga, in Champions League, in Messico, in Nazionale. Ora, però, a soli trentatré anni da compiere, Cristiano Piccini decide di appendere le scarpe al chiodo. Il difensore classe 1992, nato a Firenze ma cresciuto a Montespertoli, ha scelto di lasciare il calcio giocato.

Piccini è cresciuto nel vivaio della Fiorentina con cui ha giocato in Serie A, in Italia ha militato anche nel Livorno, nell'Atalanta, nella Carrarese, nello Spezia e nella Sampdoria. Ha giocato molte partite all'estero tra Betis e Valencia in Spagna, Sporting Lisbona in Portogallo, Magdeburgo in Germania, Stella Rossa in Serbia, Yverdon in Svizzera e Atletico San Luis in Messico: un autentico giramondo del pallone.

Quando era allo Sporting ha esordito in Champions e Europa League e si è guadagnato la maglia dell'Italia, con cui è sceso in campo in tre circostanze. Di ruolo terzino destro, ha dato l'annuncio dell'addio con un messaggio sui social che trovate di seguito.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Cristiano Piccini (@crispiccini)

Notizie correlate

Calcio
Sport
5 Settembre 2025

A Santa Maria a Monte il torneo in ricordo di Romano Fogli

Sabato 6 e Domenica 7 Settembre presso lo Stadio Gabriele Di Lupo di Santa Maria a Monte si terrà il torneo in ricordo dell'indimendicato campione di Santa Maria a Monte [...]

Calcio
Sport
25 Agosto 2025

Pisa-Roma si giocherà all'Arena Garibaldi

Questa mattina si è svolto il sopralluogo tecnico presso l’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, per verificare i lavori di adeguamento necessari a garantire la conformità dell’impianto ai requisiti richiesti [...]

Calcio
Sport
22 Agosto 2025

Il Pontedera potrebbe passare a un fondo brasiliano

Il Pontedera potrebbe passare di mano. La società calcistica granata è vicina a uno storico cambio di proprietà e potrebbe finire a Sportheca, un fondo brasiliano che si è fatto [...]



Tutte le notizie di Calcio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina