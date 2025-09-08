Detenuta 26enne si toglie la vita a Sollicciano, aperta inchiesta

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, sulla morte della detenuta rumena di 26 anni che si è suicidata nel carcere di Sollicciano. La pm Ester Nocera ha incaricato la polizia scientifica di eseguire i rilievi nella cella, dove ieri è stato rinvenuto il corpo della giovane.

La donna era stata condannata lo scorso aprile, in primo grado e con rito abbreviato, a 4 anni e 8 mesi di reclusione per l’aggressione a un 91enne nel palazzo in cui abitava, in via Maso Finiguerra, nel centro storico di Firenze. La sentenza non era ancora definitiva, ma la 26enne, senza familiari in città, si trovava in carcere in regime di misura cautelare.