Elezioni, Meini (Lega) candidata al Consiglio Regionale: "Pronta a rinnovare il mio impegno"

"Dopo cinque anni intensi di lavoro in Consiglio Regionale, sono pronta a rinnovare il mio impegno per la provincia di Pisa e per la Toscana con la Lega. È stata una legislatura fatta d'impegni concreti, portati avanti con determinazione e coraggio, sempre mettendo al centro i cittadini, il territorio ed i nostri valori". Così in una nota Elena Meini annuncia la ricandidatura al Consiglio Regionale, come capolista della Lega in provincia di Pisa.

"Non sono mancati ostacoli, - prosegue - interni ed esterni, ma non mi sono mai piegata. Ho scelto di restare al mio posto a testa alta, fedele al mandato ricevuto, convinta che la politica debba essere servizio e non calcolo personale. La mia esperienza mi ha insegnato che le difficoltà non si affrontano con compromessi al ribasso, ma con la forza delle idee, la coerenza e la lealtà verso chi ci ha dato fiducia. In questi anni ho portato avanti battaglie chiare, concrete ed importanti: una sanità più vicina alle persone, con tempi certi e servizi diffusi sul territorio, la sicurezza come diritto fondamentale per cittadini e comunità, la tutela dell’ambiente, per coniugare sviluppo e qualità della vita, meno tasse e più lavoro, per dare respiro a famiglie ed imprese, senza dimenticare la battaglia sulla Fi-Pi-Li. Tutte tematiche simbolo di colpevoli inefficienze targate Pd da superare con serietà ed investimenti adeguati".

"Oggi, con ancora più determinazione, - aggiunge Meini - rinnovo la mia candidatura al Consiglio Regionale. Porto con me il bagaglio di cinque anni molto impegnativi, la consapevolezza di aver ancora tanto da dare alla mia provincia, ma soprattutto la certezza che i valori della Lega e l’amore per la nostra terra siano più forti di qualunque ostacolo".

