Elezioni regionali Toscana: la candidata Antonella Bundu alla Casa del Popolo di Verciano

Mercoledì 10 settembre, a partire dalle 18.00, alla Casa del Popolo di Verciano Antonella Bundu, candidata alla presidenza della Regione Toscana per la lista Toscana Rossa, incontrerà la cittadinanza assieme alle candidate e ai candidati della circoscrizione della provincia di Lucca.

Sarà un'occasione per discutere dei temi fondamentali che animano Toscana rossa (pace, salute, ambiente, lavoro) e per conoscere istanze, proposte e progetti che candidate e candidati si impegnano a portare direttamente in consiglio regionale.

Questa campagna elettorale sta dimostrando che Toscana Rossa è l'unica reale alternativa a una destra sempre più fascista e a una sedicente sinistra che, al di là di promesse vuote, in nulla di concreto si differenzia dai suoi (ipotetici) avversari.

La corsa alle regionali, dunque, è a due: da un lato un neoliberismo capitalista sempre più spietato (quello delle destre e della finta sinistra), dall'altro un'idea diversa di società, che punta alla pace, alla giustizia sociale e alla tutela dell'ambiente.

Tutta la cittadinanza è quindi invitata a venire a conoscere il programma e i nostri candidati e le nostre candidate: appuntamento mercoledì 10 settembre alla Casa del Popolo di Verciano con incontro e aperitivo alle 18.00, a seguire cena di raccolta fondi per la campagna elettorale alle 20.

Prenotazioni aperte al 3407047868 (Matteo) e al 3486409428 (Giulio).

Fonte: Toscana Rossa - Ufficio Stampa

