Fucecchio accoglie la dottoressa Clara De Francesco, nuovo medico di famiglia

Attualità Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Da oggi è possibile scegliere la dottoressa De Francesco come medico di famiglia tramite i canali online e il Totem PuntoSì

Fucecchio ha da oggi un nuovo medico di famiglia. Si tratta della dottoressa Clara De Francesco, che lunedì 8 settembre inizia la propria attività presso l'Euromedica di Fucecchio andando a sostituire il dottor Mauro Checchi a seguito del suo pensionamento.

Quello della sostituzione del dottor Checchi è stato un tema centrale nell'agenda degli ultimi mesi, con l'Asl Toscana Centro, l'amministrazione comunale di Fucecchio e l'AFT Fucecchio-Cerreto Guidi impegnate in un confronto costante per riuscire a trovare un sostituto che potesse accettare l'incarico. Dopo vari annunci andati deserti, la situazione si è finalmente sbloccata con l'arrivo della dottoressa De Francesco, che permette oggi di garantire nel territorio di Fucecchio un'assistenza sanitaria capillare e completa.

Da oggi i cittadini di Fucecchio possono pertanto scegliere la dottoressa Clara De Francesco attraverso i canali a disposizione, sia online (accedendo al “Portale cambio medico” della Regione Toscana, alla piattaforma regionale Open Toscana scegliendo il servizio “Cambio medico” oppure tramite l'app “Toscana salute”), sia recandosi presso il Totem PuntoSì presente all'ospedale San Pietro Igneo in piazza Lavagnini.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Fucecchio
Attualità
8 Settembre 2025

Il Palio di Fucecchio ospite ad Asti

C'era anche Fucecchio tra gli ospiti d'onore del Palio di Asti. Domenica 7 settembre la sindaca del Comune di Fucecchio ha rappresentato il Comune e il Palio di Fucecchio in [...]

Empoli
Attualità
8 Settembre 2025

Al via 'Mirando' la prima scuola dedicata allo studio della relazione tra il corpo e le opere d’arte

Da oltre 20 anni Virgilio Sieni crea e conduce progetti per cittadine e cittadini di ogni età e condizione fisica, pratiche elaborate in spazi museali che, in una rinnovata percezione [...]

Monsummano Terme
Attualità
5 Settembre 2025

Cicogna ferita, dopo le cure è tornata in libertà nella Riserva del Padule di Fucecchio

Dalle ferite alla libertà. È stata liberata oggi nella Riserva naturale del Padule di Fucecchio, in Toscana, area gestita dalla Lipu in collaborazione con la Regione Toscana, un  giovane esemplare [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina