Fucecchio accoglie la dottoressa Clara De Francesco, nuovo medico di famiglia

Fucecchio ha da oggi un nuovo medico di famiglia. Si tratta della dottoressa Clara De Francesco, che lunedì 8 settembre inizia la propria attività presso l'Euromedica di Fucecchio andando a sostituire il dottor Mauro Checchi a seguito del suo pensionamento.

Quello della sostituzione del dottor Checchi è stato un tema centrale nell'agenda degli ultimi mesi, con l'Asl Toscana Centro, l'amministrazione comunale di Fucecchio e l'AFT Fucecchio-Cerreto Guidi impegnate in un confronto costante per riuscire a trovare un sostituto che potesse accettare l'incarico. Dopo vari annunci andati deserti, la situazione si è finalmente sbloccata con l'arrivo della dottoressa De Francesco, che permette oggi di garantire nel territorio di Fucecchio un'assistenza sanitaria capillare e completa.

Da oggi i cittadini di Fucecchio possono pertanto scegliere la dottoressa Clara De Francesco attraverso i canali a disposizione, sia online (accedendo al “Portale cambio medico” della Regione Toscana, alla piattaforma regionale Open Toscana scegliendo il servizio “Cambio medico” oppure tramite l'app “Toscana salute”), sia recandosi presso il Totem PuntoSì presente all'ospedale San Pietro Igneo in piazza Lavagnini.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate