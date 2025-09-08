Funghi-boom in Toscana, Coldiretti: "Stagione d'oro per porcini. Con social tanti inesperti nei boschi"

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
Funghi porcini

Funghi-boom in Toscana. Dalla Lunigiana al Mugello passando per la montagna pistoiese e la Garfagnana è una stagione eccezionale. Le piogge agostane, insolite ed abbonanti per frequenza e quantità accompagnate da temperature calde ed assenza di vento, hanno innescato le condizioni ideali per favorire la nascita strepitosa della specie fungina più ambita e prelibata: i porcini. Un’esplosione di rara generosità di questi tempi che ha attirato nei boschi anche i cercatori della domenica sollecitati dal tam tam dei social purtroppo però spesso inesperti ed ignari dei rischi che si nascondono all’ombra di castagneti, terreni scoscesi, foglie umide e sentieri. Pericoli che sono legati alle attività di ricerca dei funghi così come al loro consumo. A dirlo è Coldiretti Toscana che ha elaborato un semplice vademecum per guidare anche i fungaioli meno esperti alla raccolta in sicurezza e al loro utilizzo in cucina. “La raccolta è un’attività affascinante e piacevole che ci riconnette con la natura e con i nostri boschi ma anche estremamente pericolosa se non praticata con attenzione e rispettando semplici linee guida che possono salvare la vita o evitare spiacevoli situazioni come smarrimenti, cadute ed intossicazioni” mette in guardia Coldiretti Toscana.

Per prima cosa evitare improvvisazioni e seguire alcune importanti regole che – evidenzia Coldiretti Toscana – vanno dalla pianificazione dei percorsi all’evitare punti ripidi o pericolosi, dal rispetto di norme e vincoli specifici presenti nei diversi territori alla raccolta solo di funghi di cui si sia sicuri evitando di dare ascolto a detti e luoghi comuni. Di fronte a dubbi ed incertezze è necessario rivolgersi sempre ai Comuni, alle Unioni micologiche o presso i micologi delle ASL territoriali. Per quanto riguarda le attrezzature è fondamentale utilizzare per la raccolta cestini di vimini, che arieggiano i funghi e favoriscono la diffusione delle spore, mentre è meglio evitare le buste di plastica. Altri aspetti da tenere in considerazione sono la presenza della fauna selvatica e vipere sempre da tenere in considerazione quando si invade il loro habitat ed il rispetto per le attività agricole presenti dove ci sono colture in atto.

I funghi rappresentano una risorsa importante per le economie di montagna legate allo sviluppo e sfruttamento del bosco segnate spesso purtroppo – precisa Coldiretti Toscana – dall’abbandono, incuria e dall’azione criminale dei piromani. L’attività di ricerca – continua Coldiretti Toscana – non ha solo una natura hobbistica, che coinvolge moltissimi vacanzieri ma spinge il turismo che seguono immediatamente l’estate con una funzione economica a sostegno delle aree interne boschive dove rappresenta una integrazione di reddito per migliaia di “professionisti” impegnati a rifornire negozi, ristoranti ed agriturismi di prodotti tipici locali, grazie anche alle numerose sagre autunnali.

Per i meno avventurosi il consiglio è quello di consumarli in uno dei 5.600 agriturismi della nostra regione che propongono piatti e ricette a base di funghi ed acquistarli nei mercati contadini di Campagna Amica quando possibile, e quando non lo è di verificare l’indicazione il luogo di raccolta o coltivazione, dell’origine in etichetta o su appositi cartellini che deve essere riportato obbligatoriamente. Le indicazioni obbligatorie devono essere presenti sui documenti che accompagnano il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione e che l’indicazione del Paese di origine è sempre obbligatoria per tutti i prodotti ortofrutticoli freschi, compresi tartufi e funghi spontanei. Una garanzia – continua Coldiretti Toscana – per sapere se i pregiati frutti del bosco sono stati raccolti nella Penisola o se sono arrivati in Italia da Paesi lontani con minore freschezza e garanzie di qualità e sicurezza alimentare. I funghi sono ricchi di proteine e fibre, poco calorici, poveri di sodio e ricchi di potassio e in Italia durante l’anno – conclude Coldiretti Toscana – se ne consumano in media circa un chilo a testa.

 

IL DECALOGO COLDIRETTI PER IL “CACCIATORE DI FUNGHI”

  • Documentarsi sull’itinerario e scegliere i percorsi adatti alle proprie condizioni fisiche
  • Comunicare a qualcuno il proprio tragitto evitando le escursioni in solitaria
  • Attenzione ai sentieri nel bosco che possono diventare scivolosi a causa della pioggia
  • Consultare i bollettini meteo e stare attenti al cambio del tempo
  • In caso di rischio fulmini non fermarsi vicino ad alberi, pietre e oggetti acuminati
  • Usare scarpe e vestiti adatti con scorte di acqua e cibo.
  • Non raccogliere funghi sconosciuti
  • Verificare i limiti alla raccolta di funghi con i servizi micologici territoriali
  • Pulire subito il fungo da rami, foglie e terriccio
  • Per il trasporto meglio usare contenitori rigidi e areati che proteggono il fungo

Fonte: Coldiretti Toscana

Notizie correlate

Toscana
Attualità
6 Settembre 2025

Toscana Diffusa, inaugurazione del nuovo lotto del camminamento lungo il lago di Gramolazzo

Da oggi il lago di Gramolazzo, in provincia di Lucca, ha un nuovo camminamento a completamento del quadro dei lavori effettuati lungo la sponda nord e che si aggiungono all’allargamento [...]

Toscana
Attualità
6 Settembre 2025

Cambio al vertice dei Carabinieri di Pisa: il colonnello Izzo lascia dopo tre anni per altro incarico

Dopo tre anni alla guida del Comando provinciale dei Carabinieri di Pisa, il colonnello Mauro Izzo lascia l’incarico per assumere a Roma il ruolo di Capo Ufficio Personale del Comando [...]

Toscana
Attualità
5 Settembre 2025

Toscana Aeroporti, agosto da record: superati 1,1 milioni di passeggeri tra Firenze e Pisa

Toscana Aeroporti ha superato per il terzo mese consecutivo la soglia del milione di passeggeri, stabilendo un nuovo record mensile assoluto. Ad agosto 2025, infatti, gli scali aeroportuali di Firenze [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina