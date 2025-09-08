Gemelli Diversi alla Festa del Volontariato Sancascianese: oltre mille spettatori al Parco del Poggione

È stata una serata indimenticabile quella che ha visto i celebri Gemelli Diversi esibirsi sul palcoscenico della diciannovesima edizione della Festa del Volontariato Sancascianese. Oltre mille persone hanno preso parte al concerto, unica data in Toscana, che ha proposto un tuffo nel passato, negli anni d’oro di Thema e Strano, gli artisti che hanno infiammato uno degli appuntamenti centrali della rassegna, avvolto dal clima di festa insito nel dna della kermesse, tra musica, socialità, buon cibo e divertimento.

Un pubblico numeroso e caloroso ha accolto l’esibizione, avvenuta venerdì scorso, ballando e cantando sulle note dei brani più noti che hanno scalato le vette delle hit parade trent’anni fa e ancora oggi fanno vibrare i cuori delle nuove generazioni. La folla che ha abbracciato lo spettacolo dei Gemelli Diversi si è lasciata incantare e travolgere dagli intramontabili “Mary”, “Tu no”, “Un attimo ancora”, ispirata al celebre pezzo dei Pooh, e “Anima Gemella”, realizzata in collaborazione con Eros Ramazzotti, solo per citarne alcuni.

Entusiasti gli organizzatori della Festa del Volontariato Sancascianese, presieduta da Ilaria Manzati. “Il Parco del Poggione si è riempito di tantissime persone – hanno dichiarato – è stato un successo incredibile, il concerto ha permesso di ascoltare la musica di questi grandi interpreti che hanno accompagnato la crescita di tanti giovani, ma non è stato solo un viaggio nostalgico, la serata ha offerto l’opportunità di rivivere nel cuore del Chianti una pagina importante del rap italiano creato, promosso e diffuso dal talento dei Gemelli Diversi e dal successo che il duo ha riscosso negli anni ‘90-2000”.

La manifestazione collettiva, promossa e organizzata da 300 volontari, provenienti da 24 associazioni sancascianesi, è stata siglata ieri da una giornata densa di eventi. Nel corso della mattina si è tenuto lo Scatenatour, il raduno organizzato dagli Scatenati, nel pomeriggio si sono alternati vari intrattenimenti, tra giochi e laboratori, dedicati alle bambine e ai bambini con la partecipazione dei volontari e delle volontarie della Racchetta. La Festa del Volontariato Sancascianese è stata l’occasione per celebrare nella fascia serale il tradizionale omaggio alla Rificolona, insieme al Corpo Musicale “Oreste Carlini” e allo spettacolo teatrale dei “Nasi Rossi in cartella” con due clown d’eccezione: Pasticca e Caramella.

Il ricavato dei nove giorni della kermesse che ha animato il Parco “Dante Tacci” di San Casciano sarà devoluto, com’è nella natura solidale dell’iniziativa, a tre associazioni toscane che si occupano di clownterapia-clowncare: VIP (Viviamo In Positivo), Firenze OdV Soccorso Clown s.c.s e Clowncare m’illumino d’immenso Onlus.

