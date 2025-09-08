Gran finale di Un palco per la Piazza: Ginevra Di Marco e Bobo Rondelli a Barberino Tavarnelle

Saranno Ginevra di Marco e Bobo Rondelli i protagonisti dell’ultimo appuntamento di Un palco per la Piazza, la rassegna musicale ideata e realizzata da NEM – Nuovi Eventi Musicali con il contributo del Comune di Barberino Tavarnelle in programma giovedì 11 settembre alle ore 21:30, in piazza Matteotti a Barberino Tavarnelle (ingresso libero).

La piazza si trasformerà in un grande palcoscenico sotto le stelle per accogliere Ginevra Di Marco, una delle voci più intense e appassionate della musica italiana, accompagnata al pianoforte e alle tastiere da Francesco Magnelli. La serata sarà resa ancora più speciale dalla partecipazione straordinaria di Bobo Rondelli, cantautore e poeta della scena livornese, per un incontro musicale unico che richiama lo spirito delle Stazioni Lunari, il progetto ideato da Ginevra e Magnelli che negli anni ha visto alternarsi sul palco artisti di mondi e generi differenti in un dialogo continuo e sempre nuovo.

Il concerto guiderà il pubblico in un viaggio che attraversa i grandi classici di Domenico Modugno, le atmosfere intense di CCCP e CSI, le suggestioni del repertorio popolare e le sonorità di Kaleidoscope, il nuovo album di Ginevra Di Marco uscito a giugno 2025.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

