Il Palio di Fucecchio ospite ad Asti

C'era anche Fucecchio tra gli ospiti d'onore del Palio di Asti. Domenica 7 settembre la sindaca del Comune di Fucecchio ha rappresentato il Comune e il Palio di Fucecchio in occasione della 750° edizione del Palio di Asti, una delle corse più importanti d'Italia. A vincere la carriera è stato Borgo Don Bosco con il fatino Giovanni Atzeni, detto Tittia, su Anacleto.

Una giornata emozionante, alla quale la sindaca di Fucecchio ha voluto partecipare, accogliendo l'invito del sindaco di Asti, per portare le congratulazioni del Comune e dell'associazione Palio in occasione del traguardo dei 750 anni di storia della manifestazione nata nel 1275 e di una tradizione che attesta il Palio di Asti come il più antico d'Italia. La giornata si è aperta con il corteo storico dei musici e sbandieratori dei 21 borghi e rioni, curato nei minimi dettagli, per poi lasciare spazio alle tre batterie e alla finale che ha visto il trionfo di Tittia e del Borgo Don Bosco, la cui festa ha chiuso i festeggiamenti di una giornata storica per l'intero movimento paliesco d'Italia.

