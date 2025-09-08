Incendio Viper Theatre, raccolta fondi per spostare i concerti: "La musica non si ferma"

Attualità Firenze
foto da GoFundMe

Raccolti 3800 euro online per trovare nuove location agli spettacoli programmati

Dopo il terribile incendio che ha devastato il Viper Theatre, storico live club di Firenze, i gestori stanno cercando soluzioni per non interrompere la stagione di concerti programmata fino a maggio 2026.

Il locale, che rimarrà inagibile per molto tempo, ha spinto gli organizzatori a trovare alternative: è nata così l’idea di una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, che in pochi giorni ha già raccolto 3800 euro grazie a 80 donazioni.

Non potendo al momento procedere con la ricostruzione - spiega l’organizzatrice Paola Pagni -, vorremmo spostare i concerti già programmati in un’altra location, adattando luoghi esistenti alle nostre esigenze”.

Nonostante il momento difficile, i gestori vogliono mantenere viva la musica: “Non vogliamo che la musica si fermi. Vogliamo continuare, per essere pronti a tornare ‘a casa’ quando finalmente il Viper potrà riaprire le sue porte”, conclude Pagni.

La raccolta fondi è disponibile a questo link.

