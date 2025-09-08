Incendio Viper Theatre, raccolta fondi per spostare i concerti: "La musica non si ferma"

Dopo il terribile incendio che ha devastato il Viper Theatre, storico live club di Firenze, i gestori stanno cercando soluzioni per non interrompere la stagione di concerti programmata fino a maggio 2026.

Il locale, che rimarrà inagibile per molto tempo, ha spinto gli organizzatori a trovare alternative: è nata così l’idea di una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, che in pochi giorni ha già raccolto 3800 euro grazie a 80 donazioni.

“Non potendo al momento procedere con la ricostruzione - spiega l’organizzatrice Paola Pagni -, vorremmo spostare i concerti già programmati in un’altra location, adattando luoghi esistenti alle nostre esigenze”.

Nonostante il momento difficile, i gestori vogliono mantenere viva la musica: “Non vogliamo che la musica si fermi. Vogliamo continuare, per essere pronti a tornare ‘a casa’ quando finalmente il Viper potrà riaprire le sue porte”, conclude Pagni.

La raccolta fondi è disponibile a questo link.

