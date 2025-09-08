Interrogazione di FdI Empoli sulla zona del cimitero: "Rifiuti, siringhe e buio. Situazione di degrado"

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Empoli ha depositato un’interrogazione a risposta scritta per denunciare ancora una volta la grave e persistente situazione di degrado che interessa le zone limitrofe del cimitero comunale di Sant’Andrea, in via Valdorme, soprattutto nella zona sotto l’antenna, già più volte attenzionata dai tre Consiglieri del partito di Giorgia Meloni.

"La realtà che i cittadini si trovano di fronte è indegna e intollerabile – dichiara il capogruppo Cosimo Carriero –. Sedie abbandonate, bottiglie di vetro, profilattici, siringhe e rifiuti di ogni tipo dimostrano con chiarezza come quell’area sia divenuta ricettacolo di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Non stiamo parlando di una zona qualunque della città, ma dell’ingresso di un cimitero: un luogo che dovrebbe essere rispettato e tutelato, e che invece viene lasciato al buio, senza controlli, quasi fosse terra di nessuno".

La situazione infatti, spiegano i consiglieri, è aggravata dal fatto che l’unico lampione accanto all’antenna risulta da tempo guasto, rendendo la zona completamente priva di illuminazione nelle ore serali e notturne. "Un cimitero lasciato al buio diventa inevitabilmente un punto di ritrovo per bivacchi e atti vandalici – sottolinea Francesca Peccianti –. È inaccettabile che i cittadini, recandosi a far visita ai propri cari, debbano trovarsi davanti a sporcizia, incuria e segni evidenti di attività illecite. Si tratta di una ferita al decoro e alla dignità della nostra comunità".

Nonostante le ripetute denunce di Fratelli d’Italia, l’Amministrazione si è limitata in passato a qualche intervento superficiale, come il taglio dell’erba, senza affrontare i problemi di fondo. "È evidente che il Comune non ha ancora compreso la gravità della situazione – aggiunge Danilo Di Stefano –. Non bastano operazioni tampone: serve un’azione decisa, con la bonifica completa dell’area, il ripristino immediato dell’illuminazione e un controllo costante della Polizia Municipale per impedire che il degrado si ripresenti puntualmente".

Con questa interrogazione, Fratelli d’Italia chiede all’Amministrazione di chiarire se sia a conoscenza delle condizioni in cui versa il cimitero di Sant’Andrea, quali interventi intenda mettere in atto e in quali tempi, e soprattutto come intenda garantire che un luogo tanto sensibile non venga nuovamente abbandonato al degrado e all’insicurezza.

"Empoli merita rispetto – conclude Carriero –. I nostri cittadini meritano di recarsi in un cimitero pulito, sicuro e decoroso, non in una discarica a cielo aperto. È una questione di dignità, di sicurezza e di rispetto per i defunti e per tutta la comunità empolese".

Fonte: Fratelli d'Italia Empoli

Notizie correlate