La storia di Capanne rivive con la Cena del Mattonaio

È stata un'edizione da tutto esaurito la seconda 'Cena del Mattonaio', l'evento dedicato alla memoria storica della comunità di Capanne organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Capanne e da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Montopoli Valdarno, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa e il contributo di Cioni Chiara Assicurazioni.

Domenica 7 settembre centinaia di capannesi si sono dati appuntamento in piazza Guido Rossa per una serata all'insegna delle specialità gastronomiche, che ha permesso di ripercorrere una tappa importantissima della storia delle Capanne di Montopoli Valdarno. Intorno al 1930 infatti molti capannesi specializzati nella lavorazione di mattoni partirono alla volta del Piemonte, dove era forte la richiesta di manodopera qualificata per la produzione di mattoni, coppi e materiale in argilla e terracotta per la copertura dei tetti. Così da marzo fino alla fine di settembre ogni anno, fino alla fine degli anni '70, intere famiglie per interi mesi lasciavano la propria casa per lavorare nelle fornaci piemontesi, l'unico modo per garantire ai propri cari una vita più serena e offrigli una speranza per un futuro migliore.

Ad alcune di queste famiglie è stato consegnato un riconoscimento per l'opera svolta dai propri parenti e familiari che ha permesso di far crescere e sviluppare l'intera comunità. “Dopo il successo dello scorso anno ci tenevamo molto ad organizzare ancora la Cena del Mattonaio proprio per ciò che rappresenta per la storia del nostro territorio” spiega il presidente del Centro Commerciale Naturale di Capanne Maurizio di Gioia. “Proprio nella piazza dove sorge il monumento alla memoria dei mattonai abbiamo voluto fortemente organizzare questa iniziativa senza alcuno scopo di lucro, ma che ha soltanto l'obiettivo di accendere i riflettori sulla storia di Capanne e valorizzare le attività commerciali che oggi cosituiscono il cuore pulsante per l'economia e la socialità del nostro paese. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato, con la promessa di metterci immediatamente al lavoro per la prossima edizione”.

“Siamo orgogliosi di questa iniziativa, i mattonai rappresentano un elemento fondamentale per la comunità di Capanne e questo evento permette, attraverso socialità e convivialità, richiamare le nostre origini e valorizzarle, coinvolgendo la cittadinanza grazie all'impegno delle attività del Centro commerciale naturale e al supporto dell'amministrazione comunale” afferma il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli