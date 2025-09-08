Lucio Corsi annuncia una data a Firenze per il 2026

Chi ama Lucio Corsi deve segnarsi una nuova data sul calendario in Toscana. Il cantautore maremmano ha annunciato nuovi appuntamenti live per il 2026 con tappe anche a Roma, Milano e soprattutto Firenze.

Sarà al Nelson Mandela Forum di Firenze l'anno prossimo con 'Lucio Corsi - Palasport 2026', la data è il 27 novembre.

Nel 2026 l'artista rivelazione di quest'anno sarà impegnato in un tour che lo vedrà in tutta Europa con concerti tra Austria, Olanda, Regno Unito e altro ancora.

Lucio Corsi arriva dalla recente vittoria di due Targhe Tenco nelle categorie "Miglior canzone" e "Migliore album in assoluto" con il singolo e il disco "Volevo essere un duro".

