Montespertoli, al via alle sponsorizzazioni per rotatorie e aree verdi

Pubblicato un avviso per la selezione di sponsor a cui affidare la manutenzione e l’allestimento di rotatorie e aree verdi comunali, anche attraverso la realizzazione di installazioni artistiche. L’iniziativa si inserisce nel percorso di riqualificazione urbana che l’Amministrazione porta avanti con l’obiettivo di migliorare la qualità e il decoro del verde pubblico, trasformando spazi viari e aree verdi in elementi di identità e valorizzazione del territorio. Al tempo stesso, la sponsorizzazione rappresenta un’opportunità di visibilità per imprese, associazioni ed enti che decideranno di contribuire con le proprie risorse.

I soggetti interessati potranno presentare la propria proposta entro il 4 ottobre 2025 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: comune.montespertoli@postacert.toscana.it.

Le proposte potranno riguardare la manutenzione ordinaria o straordinaria del verde, la riqualificazione degli spazi e l’inserimento di installazioni artistiche. In cambio della manutenzione o della realizzazione di allestimenti, gli sponsor otterranno un ritorno d’immagine garantito dall’Amministrazione: potranno apporre cartelli identificativi nelle aree verdi adottate, essere citati nelle comunicazioni istituzionali e promuovere la propria collaborazione anche attraverso i canali di comunicazione e il sito web del Comune di Montespertoli.

L’avviso, con tutte le informazioni utili e gli allegati tecnici, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Montespertoli

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

