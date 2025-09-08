Pesca illegale nel Lago di Massaciuccoli: fermati i responsabili

Due pescatori abusivi sono stati sorpresi e multati nel cuore della riserva naturale di Massaciuccoli grazie a un blitz congiunto dei Guardiaparco e dei Carabinieri Forestali. L’operazione, scattata venerdì notte, è il risultato di un’attenta attività di monitoraggio, dopo le segnalazioni dei cittadini.

I responsabili utilizzavano dei furgoni per trasportare piccoli gommoni con motore elettrico, con i quali entravano nelle acque della riserva dopo il tramonto, tornando a riva lontano da occhi indiscreti.

Colti sul fatto con l’imbarcazione e il pescato, i due sono stati multati con due sanzioni da 1200 euro ciascuna. Tutti i pesci sono stati sequestrati e mantenuti in vita in un piccolo vivaio, in attesa del rilascio. Nel comprensorio del Massaciuccoli vige infatti il divieto di pesca a scopo di consumo, come stabilito dalle ordinanze comunali: il pescato deve essere rilasciato subito.

"Ringrazio i Guardiaparco, i Carabinieri forestali e tutti coloro che si impegnano per il rispetto delle regole del Parco", ha commentato il presidente dell’Ente, Lorenzo Bani.

