Premio letterario “Il Ponticello”: ecco i premiati

Si è svolta sabato 6 settembre a Villa San Gaudenzio a Vaiano la cerimonia di premiazione della sesta edizione del concorso letterario Il Ponticello, promosso dall’Agriturismo Il Ponticello con la collaborazione del Comune di Vaiano e della Biblioteca comunale. L’edizione 2025 ha visto una grande novità: la nascita della sezione “Germogli”, dedicata ai giovanissimi autori e autrici della Val di Bisenzio. Sul tema “Un albero, una storia” sono arrivati ben 43 racconti, a testimonianza di quanto la scrittura possa diventare per i ragazzi strumento di creatività, immaginazione e crescita personale. Presenti alla premiazione i ragazzi con le loro famiglie, gli insegnanti, i dirigenti scolastici della Val di Bisenzio, oltre ai membri della giuria, agli organizzatori e alle istituzioni. Questi i vincitori.

Per la nuova sezione “Germogli”, il primo premio è andato a Clotilde Rossi di Vaiano con La quercia della speranza. Al secondo posto si è classificata Gea Targetti di Cantagallo con La mia vita, mentre al terzo posto Leonardo Santi di Vaiano con Il sogno di una palma. Sono stati inoltre menzionati i lavori di Giulio Beltrami con Il castagno e i bambini, di Damiano Borri con L’albero viaggiatore, di Eleonora Ceccantini con Una storia bellissima, di Elia Mattei con Il segreto dentro l’albero, di Emma Paolotti con Un albero, la nostra storia, di Blerta Picari con L’albero magico, di Esmeralda Romani con Il primo abbraccio di Francesco e di Bianca Santi con Le parole dell’albero.

Accanto alla sezione dedicata ai giovani, anche quest’anno il concorso ha proposto la sezione “Alberi”, riservata agli autori adulti. Il primo premio è stato assegnato a Francesca Fontanazza di Roma con Il Faggio e la Brezza, il secondo a Cinzia Tarducci di Mendrisio, in Svizzera, con Dialogo silenzioso, mentre il terzo è andato a Silva Castellani di Santa Cruz, Tenerife, con Le lettere del tasso. Un premio speciale è stato conferito a Francesco Grasso di Roma per Quando gli alberi spiegano le ali, mentre il Premio Il Ponticello è stato assegnato ad Alessandro Fornaciari di Vaiano con il racconto Kintsugi.

Fonte: Unione Comuni Val di Bisenzio - Ufficio stampa

