Regionali, Avs Toscana: "Irrinunciabile il no all’ampliamento dell’aeroporto di Firenze"

’Alleanza Verdi e Sinistra ribadisce la propria contrarietà al progetto di ampliamento dell’aeroporto di Firenze, tema che continua a dividere la coalizione di centrosinistra in vista delle regionali del 12 e 13 ottobre.

“Noi non diremo mai sì all’ampliamento dell’aeroporto di Firenze e, in merito al via libera con 13 prescrizioni della commissione Via-Vas del ministero, stiamo parlando del nulla”, ha dichiarato Silvia Noferi, consigliera uscente di Avs in quota Europa Verde e candidata alle prossime regionali, a margine della presentazione del programma elettorale.

Secondo Noferi, “tutti i precedenti progetti dei masterplan sono stati bocciati dai vari tribunali, dal Tar al Consiglio di Stato. Noi rimaniamo della nostra posizione, prima di tutto la tutela ambientale e la promozione del Parco agricolo della piana”. La candidata ha aggiunto di essere “curiosa di leggere le prescrizioni che sono state annunciate, ma nessuno le conosce. Ricordo che anche nel 2017 la commissione Via aveva dato esito favorevole con 142 prescrizioni che di fatto rendevano impossibile la realizzazione”.

Sulla stessa linea Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino di Sinistra Italiana e candidato al Consiglio regionale: “Il no al progetto di pista parallela dell’aeroporto di Peretola è irrinunciabile. Su questo dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che dentro la coalizione ci sono opinioni diverse, rispetto a un progetto che è partito un po’ di tempo fa”.

Falchi ha però assicurato che “Alleanza Verde e Sinistra non ha intenzione di fare nessun passo indietro, nessun cambio di idea o di ammorbidimento delle proprie posizioni. Pensiamo che sia un’opera sbagliata e che sia necessario opporsi con tutti gli strumenti che avremo a disposizione. E il nostro gruppo consiliare nella prossima legislatura regionale avrà una posizione coerentemente contraria”.

