Regionali, ex segretaria Lega Firenze 'vannacciana' rifiuta candidatura: "Ancora decisioni dall'alto"

Barbara Nannucci, ex segretaria comunale della Lega a Firenze e attuale consigliere di Quartiere 3, ha deciso di rinunciare alla candidatura nella lista del Carroccio per le elezioni regionali.

"Per l’ennesima volta assistiamo a decisioni prese dall’alto, frutto di accordi poco trasparenti e lontani dall’impegno quotidiano sul territorio. È un metodo che ho sempre contrastato e che non rispecchia la mia idea di politica", ha dichiarato Nannucci in una nota.

La consigliera, 'vannacciana', sottolinea come la scelta del partito "non riconosca né il lavoro svolto in questi anni, né il ruolo che ricopro come responsabile del dipartimento famiglia, anche in virtù dell’accordo con il Popolo della famiglia".

Ribadendo la propria linea di coerenza, ha aggiunto: "Ho sempre lavorato con dedizione per Firenze e per la comunità, mettendo al centro i cittadini e le loro esigenze, non le logiche di palazzo. Per questo ho scelto di defilarmi: perché credo che la politica debba rispondere ai bisogni reali e non a calcoli di vertice".