Regionali, FdI presenta i suoi candidati dell'Empolese Valdelsa: Pavese, Calugi, Cutrini e Urso

Il coordinamento di zona dei circoli dell’Empolese Valdelsa di FDI, in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, ha proposto all’unanimità una rosa di 4 nomi che rappresentano al meglio la classe dirigente di zona e che possono garantire il più forte sostegno alla prestigiosa candidatura di Alessandro Tomasi alla guida della Regione Toscana. La comunicazione dei quattro nominativi è stata fatta direttamente al responsabile nazionale organizzazione, l’On. Giovanni Donzelli, in visita, giovedì scorso, al Beat Festival di Empoli.

Di seguito, in attesa della conferma da parte degli organi nazionali del partito, una breve biografia dei quattro candidati:

Federico Pavese, 49 anni, più volte consigliere comunale a Montelupo Fiorentino, già dai tempi di An, attualmente ancora consigliere, vicepresidente del consiglio comunale e presidente della commissione speciale sulla valorizzazione della villa medicea dell’Ambrogiana. Nello scorso mandato consigliere a Empoli. Già coordinatore di zona, dirigente regionale FdI, è responsabile provinciale cultura e innovazione. Sposato con Silvia, padre di Ester, da sempre impegnato nell’associazionismo cattolico e in quello della donazione del sangue, lavora nel settore delle pratiche automobilistiche.

Fabio Calugi, 44 anni, consigliere comunale a Fucecchio e coordinatore del circolo FDI di Fucecchio-Cerreto Guidi. Imprenditore nel settore conciario con un passato da ricercatore universitario. Storico esponente della destra fucecchiese, già dirigente locale ai tempi di AN e due volte eletto nell’assemblea comunale della città di Montanelli, dove ha rivestito anche il ruolo di vicepresidente. Fabio è sposato con Ilaria ed è padre del piccolo Pietro.

Mara Cutrini, 48 anni, diplomata al liceo classico Virgilio di Empoli e laureata in giurisprudenza all' Università di Firenze. Sempre a Firenze, da oltre quindici anni, lavora presso il Ministero della cultura. Dal 2020 è impegnata come volontaria presso la Racchetta odv, sezione locale, per servizi di protezione civile. Sposata con Emiliano e mamma di due figli, Pietro di 15 anni e Federico di 8. Vive da sempre a Montespertoli, luogo in cui ruota gran parte della sua vita, insieme alla sua famiglia e ai suoi più cari amici.

Serena Urso, 52 anni, consigliere comunale a Castelfiorentino e presidente del circolo Fdi Valdelsa. Con un impegno politico dai tempi di Alleanza Nazionale, lavora nel settore del turismo enogastronomico di zona. Impegnata anche in progetti di cooperazione economica e sociale, attraverso la camera di commercio italiana, coi paesi africani emergenti come il Camerun, Serena ha una figlia, Bianca.

Quattro nomi, rappresentativi del tessuto sociale ed economico del collegio 3 Empolese-Valdelsa. Quattro candidature, non di servizio come i riempi lista di certe liste di certi partiti, che puntano a raggiungere il più ampio consenso per la lista di Fratelli d’Italia, credendo nell’elezione del primo consigliere regionale di destra di zona della storia, a sostegno di Alessandro Tomasi, il miglior candidato che il centrodestra toscano potesse mettere in campo.