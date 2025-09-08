Regionali, FdI presenta i suoi candidati dell'Empolese Valdelsa: Pavese, Calugi, Cutrini e Urso

Politica e Opinioni Empolese Valdelsa
Condividi su:
Leggi su mobile

Il coordinamento di zona dei circoli dell’Empolese Valdelsa di FDI, in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, ha proposto all’unanimità una rosa di 4 nomi che rappresentano al meglio la classe dirigente di zona e che possono garantire il più forte sostegno alla prestigiosa candidatura di Alessandro Tomasi alla guida della Regione Toscana. La comunicazione dei quattro nominativi è stata fatta direttamente al responsabile nazionale organizzazione, l’On. Giovanni Donzelli, in visita, giovedì scorso, al Beat Festival di Empoli.

Di seguito, in attesa della conferma da parte degli organi nazionali del partito, una breve biografia dei quattro candidati:

Federico Pavese, 49 anni, più volte consigliere comunale a Montelupo Fiorentino, già dai tempi di An, attualmente ancora consigliere, vicepresidente del consiglio comunale e presidente della commissione speciale sulla valorizzazione della villa medicea dell’Ambrogiana. Nello scorso mandato consigliere a Empoli. Già coordinatore di zona, dirigente regionale FdI, è responsabile provinciale cultura e innovazione. Sposato con Silvia, padre di Ester, da sempre impegnato nell’associazionismo cattolico e in quello della donazione del sangue, lavora nel settore delle pratiche automobilistiche.

Fabio Calugi, 44 anni, consigliere comunale a Fucecchio e coordinatore del circolo FDI di Fucecchio-Cerreto Guidi. Imprenditore nel settore conciario con un passato da ricercatore universitario. Storico esponente della destra fucecchiese, già dirigente locale ai tempi di AN e due volte eletto nell’assemblea comunale della città di Montanelli, dove ha rivestito anche il ruolo di vicepresidente. Fabio è sposato con Ilaria ed è padre del piccolo Pietro.

Mara Cutrini, 48 anni, diplomata al liceo classico Virgilio di Empoli e laureata in giurisprudenza all' Università di Firenze. Sempre a Firenze, da oltre quindici anni, lavora presso il Ministero della cultura. Dal 2020 è impegnata come volontaria presso la Racchetta odv, sezione locale, per servizi di protezione civile. Sposata con Emiliano e mamma di due figli, Pietro di 15 anni e Federico di 8. Vive da sempre a Montespertoli, luogo in cui ruota gran parte della sua vita, insieme alla sua famiglia e ai suoi più cari amici.

Serena Urso, 52 anni, consigliere comunale a Castelfiorentino e presidente del circolo Fdi Valdelsa. Con un impegno politico dai tempi di Alleanza Nazionale, lavora nel settore del turismo enogastronomico di zona. Impegnata anche in progetti di cooperazione economica e sociale, attraverso la camera di commercio italiana, coi paesi africani emergenti come il Camerun, Serena ha una figlia, Bianca.

Quattro nomi, rappresentativi del tessuto sociale ed economico del collegio 3 Empolese-Valdelsa. Quattro candidature, non di servizio come i riempi lista di certe liste di certi partiti, che puntano a raggiungere il più ampio consenso per la lista di Fratelli d’Italia, credendo nell’elezione del primo consigliere regionale di destra di zona della storia, a sostegno di Alessandro Tomasi, il miglior candidato che il centrodestra toscano potesse mettere in campo.

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Politica e Opinioni
8 Settembre 2025

Regionali, AVS candida Aliberti e Senka nell'Empolese Valdesla

Sinistra Italiana candiderà Carmine Aliberti, segretario del circolo AVS Certaldo, e Majda Senka, come candidati nella circoscrizione FI 3 Empolese Valdelsa alle prossime elezioni regionali. Carmine Aliberti ,già consigliere e [...]

Toscana
Politica e Opinioni
3 Settembre 2025

Regionali, PCI Empolese Valdelsa: "Ecco i nostri candidati locali e il nostro programma"

Il Partito Comunista Italiano sta raccogliendo le firme per essere presente con una propria lista alle prossime Elezioni regionali della Toscana, candidando alla Presidenza Enrico Zanieri, operatore sociale e segretario [...]

Empoli
Politica e Opinioni
29 Agosto 2025

Regionali, la candidata di FI Claudia Ghezzi: "Keu, Sanità, Fi-Pi-Li: dopo 80 anni di Governo ancora slogan dal PD"

Claudia Ghezzi, Segretario Comunale Forza Italia e candidata al Consiglio regionale nella circoscrizione Empolese-Valdelsa, attacca la candidata del centrosinistra Brenda Barnini e la gestione del Partito Democratico in Toscana. «Con [...]



Tutte le notizie di Empolese Valdelsa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina