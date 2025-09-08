Ridurre traffico in via del Chiassatello, lavori e modifiche alla viabilità

Istituzione del doppio senso di marcia nel tratto di via Livornese tra il ponte dell’Incile e la via Aurelia, con l’obiettivo di ridurre il traffico in via del Chiassatello. Sono iniziati nei giorni scorsi e proseguiranno in questa settimana i lavori propedeutici a una importante modifica alla circolazione, decisa in seguito in seguito alle richieste di alcuni cittadini e successivi approfondimenti tecnici e indagini sulla viabilità.

La modifica, che comprende la realizzazione di una rotatoria all’intersezione con via del Chiassatello, consentirà a chi proviene da Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone di immettersi direttamente su via Livornese dal ponte dell’Incile, senza dover più svoltare in via del Chiassatello come avveniva finora. L’intervento è coordinato da Pisamo per un investimento complessivo di circa 40mila euro.

I lavori preliminari di spianamento dello spartitraffico e sugli attraversamenti pedonali in quota, nei tratti via Margone-via del Chiassatello e via Viaccia-via del Chiassatello, sono stati eseguiti nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre in modo da ridurre i disagi alla circolazione. Questa settimana sarà realizzata la segnaletica orizzontale e per permettere l’intervento saranno adottate le seguenti modifiche alla circolazione e alla sosta: dalle ore 08.00 di lunedì 8 fino alle 18.00 di venerdì 12 settembre, sono previsti provvedimenti temporanei di traffico e sosta: restringimento della carreggiata e divieto di sosta con rimozione coatta sul lato nord di via Livornese, nel tratto compreso tra via Aurelia e via del Chiassatello. Al termine di questi interventi, sarà attivato il doppio senso di marcia su via Livornese nel tratto compreso tra il ponte dell’Incile e la rotatoria sulla via Aurelia.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

