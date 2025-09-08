Ruba da un'auto dopo aver infranto il vetro, passanti lanciano l'allarme: arrestato a Firenze

Nel pomeriggio di giovedì 4 settembre i carabinieri di Firenze Galluzzo hanno arrestato un uomo, ritenuto responsabile di aver infranto il vetro di una macchina di grossa cilindrata parcheggiata nella zona di Galluzzo, rubando quanto si trovava all'interno. Ad allertare il 112 alcuni passanti, che hanno assistito alla scena fornendo la descrizione dell'autore del furto: immediato l'intervento dei militari, che si sono messi alla ricerca del soggetto individuandolo in una strada limitrofa mentre tentava di fuggire con la refurtiva. Fermato e sottoposto a controllo l'uomo, un tunisino di 43 anni, è stato trovato con la borsa della vittima e altri oggetti di marca di cui non ha saputo fornire una giustificazione. Il 43enne è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze.

