Salamarzana, 8mila presenze per la due giorni di festa medievale al Parco Corsini

Le aspettative erano alte, ma altrettanto alto era il sapore della sfida. Salamarzana vince la sua scommessa e il parco Corsini diviene il palcoscenico perfetto per il successo della 16° edizione della festa medievale promossa dall'associazione Amici del Centro Storico di Fucecchio in collaborazione con il Comune di Fucecchio e con il contributo della Regione Toscana, andata in scena sabato 6 e domenica 7 settembre.

Un fine settimana di spettacoli, mercati medievali, rievocazioni storiche, giochi, laboratori e piatti tipici dell’epoca, per la prima volta interamente ambientati all'interno del parco Corsini. Ma il vero motore del successo è stata l’organizzazione impeccabile, che ha offerto al pubblico un’esperienza unica nel suo genere e curata in ogni aspetto. Durante la due giorni sono state 8 mila le presenze, che hanno confermato il successo della manifestazione.

“Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa 16° edizione di Salamarzana – commenta Marco Zucchi, presidente dell'associazione Amici del Centro Storico -. È stato un vero successo e le testimonianze che ci giungono da più parti lo dimostrano. Abbiamo ricevuto tanti complimenti, sia per la bellezza dell'ambientazione, sia per la qualità degli spettacoli e della cucina. Ma non solo: grande apprezzamento anche per la possibilità delle visite guidate al museo e alla torre di mezzo, così come per la macchina organizzativa. L'impegno dei volontari, dei tecnici del cantiere comunale e di tutti coloro che a vario titolo hanno preso parte alla realizzazione di questa due giorni è stato il segreto del nostro successo, insieme alla bellezza del parco Corsini e alla collaborazione con la Limonaia, altro elemento fondamentale. Grazie davvero a tutti, abbiamo vinto la nostra scommessa”.

Un’edizione che rafforza il ruolo di Salamarzana come appuntamento di riferimento nel calendario culturale di Fucecchio e della Toscana e che conferma il valore di una comunità capace di trasformare passione e impegno in un evento di ampio rilievo.