San Donato a Livizzano, festa per la canonizzazione di Carlo Acutis

Nel giorno nel quale tantissimi giovani di tutto il mondo si sono stretti attorno al Santo Padre Leone XIV in Vaticano per la canonizzazione di due giovani italiani: Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati atleti di Gesù, fedeli all’insegnamento evangelico fortemente legati alla Santa Eucarestia e sempre pronti durante la loro giornata terrena ad aiutare i poveri e il prossimo più bisognoso.

San Carlo Acutis, innalzato dal Santo Padre agli onori degli altari a seguito di un miracolo riconosciuto dalla Santa Chiesa avvenuto nell’Arcidiocesi di Firenze, quando una giovane costaricana ricoverata in coma profondo all’ospedale careggi di Firenze a seguito di un emorragia celebrale per un incidente stradale si è improssivamente risvegliata dal coma grazie all’intercessione delle preghiere che la madre rivolse al giovane Carlo Acutis su i suoi resti mortali costumati in Assisi.

Grande festa anche alla parrocchia di San Donato a Livizzano dove il 12 giugno del 2021 il venerato Cardinale Ernest Simoni accolse solennemente nella cittadella mariana montespertolese le reliquie del giovane milanese esortando i fedeli con queste parole “ Carlo Acutis un angelo che ci guarda dal Paradiso, ritratto dell’innocenza, della purezza, della castità , della carità, Innamorato del Santissimo Sacramento e dei miracoli eucaristici, illuminato dallo Spirito Santo” alla presenza dei genitori Antonia e Andrea, i figli Michele e Francesca che giunsero alla parrocchia con i suoi due figli nati dopo la dipartita di Carlo.

In quell’occasione la Sig.ra Antonia madre del Beato Carlo durante la testimonianza toccante sul figlio ha ricordato ai presenti: “Carlo, ha seguito il consiglio di San Giovanni Paolo II, che ha detto di non avere paura, e di spalancare le porte a Cristo. Così facendo Carlo, ha saputo trasformare la sua vita ordinaria in una vita straordinaria, in cui Cristo è stato messo al centro. Tutto quello che faceva infatti, lo faceva per Gesù e con Gesù. Proprio per questo è diventato un autentico testimone del “Risorto”, che con la sua vita è riuscito a contagiare moltissime persone e a riportare a Dio, un vero influencer di Dio. Un particolare grazie al Cardinale Simoni, testimone del martirio della “Chiesa del Silenzio” di Albania, per la sua presenza che onora Carlo e grazie alle Autorità, ed ai tanti pellegrini, giunti per onorare mio figlio, accolto con grande affetto e solennità nella Parrocchia di San Donato a Livizzano”.

La reliquia , trattasi un frammento di capello del Santo Carlo, è costudita in reliquiario in una nicchia della chiesa di San Donato esposta alla pubblica venerazione.

Tanti i doni scaturiti dalla presenza della reliquia nella parrocchia, tante le celebrazioni eucaristiche presiedute dal Cardinale Simoni purtroppo impossibilitato a partecipare alla canonizzazione in piazza San Pietro poiché alla sua venerata età di 97 anni si trova da circa due mesi negli Stati Uniti d’America per apostolato tra le comunità albanesi e in visita alla varie Diocesi americane incontrando i vescovi del luogo e portando la testimonianza del martirio dei Beati Martiri di Albania.

Il grande dono della reliquia nella Valdelsa ha fatto avvicinare anche tanti giovani alla parrocchia e al gruppo di preghiera “ Cenacolo del Beato Carlo” fortemente voluto dal parroco Don Cristian Meriggi.

In questi giorni in preparazione alla canonizzazione tanti gli incontri di preghiera e le celebrazioni eucaristiche che hanno visto centinaia di fedeli accorrere fra le colline di Montespertoli per così pregare ai piedi delle reliquie del Santo Carlo Acutis.

Fonte: Ufficio stampa