Tre giorni di festa, musica e gusto per grandi e piccoli con 'Santa Croce in Piazza' e 'In Strada'

Settembre riparte con tanti appuntamenti di intrattenimento dedicati al pubblico degli adulti, dei bambini e delle bambine che animeranno il centro storico di Santa Croce sull'Arno, e che vedranno la collaborazione tra Comune, Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Santa Croce e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa.

Torna “Santa Croce in Piazza”, l’atteso appuntamento che animerà il centro storico di Santa Croce sull’Arno da mercoledì 10 a venerdì 12 settembre.

Tre serate complessive di musica dal vivo ed eventi per adulti all’interno delle quali trovano posto due giornate dedicate al pubblico dei più piccoli con il festival “In Strada” festival di spettacoli dal vivo per bambini e bambine organizzato dal Comune di Santa Croce sull’Arno in collaborazione con Terzostudio – progetti per lo spettacolo, con il contributo di Toscana Energia.

“Queste manifestazioni, che vantano numerose edizioni alle spalle, rappresentano una linfa vitale per incentivare il flusso di persone e valorizzare i territori che le ospitano” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Provincia di Pisa Alessandro Simonelli “È chiaro che si tratta di iniziative complementari rispetto al lavoro quotidiano delle attività commerciali presenti tutto l’anno, ma sono anche il frutto di un impegno costante da parte del Centro Commerciale Naturale, supportato da Confcommercio, con il contributo fondamentale dell’Amministrazione Comunale e della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. Per noi di Confcommercio, questi eventi sono importanti perché riescono ad attrarre un pubblico numeroso e a promuovere il territorio in modo concreto ed efficace”.

“Tre giorni di festa, tre giorni speciali: ci saranno musica, spettacoli per bambini, street food e il mercatino dell’hobbistica” spiega la Presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Croce sull’Arno Laura Bilanceri “Proporremo musica anni '90 con DJ Bresciani, una cover band di Renato Zero e chiuderemo con una serata a tema country! Spazio anche ai più piccoli, grazie all’organizzazione del Terzo Studio, con tanti spettacoli, anche itineranti. Vi aspettiamo tutti in piazza: l’ingresso è gratuito!"

Evento fondamentale per rendere sempre più attrattivo il territorio come sottolineato dal Coordinatore Sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli: “Le attività commerciali rappresentano un presidio fondamentale che rende il territorio vivo e attrattivo. Manifestazioni come queste, che richiedono un grande sforzo organizzativo e di coordinamento, sono un volano importantissimo per il commercio del territorio. Ringrazio il Centro Commerciale Naturale per l’impegno eccezionale messo in campo. Il merito va soprattutto ai commercianti, che in questa realtà dimostrano quanto sia possibile ottenere risultati straordinari quando si fa squadra, in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria”.

Ogni sera a partire dalle 18, Santa Croce in Piazza animerà Piazza Matteotti, pronta a trasformarsi in uno spazio dedicato al gusto e all’artigianato, con l’apertura dell'area street food e del mercatino dell’artigianato e del biologico.

Mercoledì 10 settembre, la musica di Dollaro DJ accompagnerà l’inizio della serata dalle 19.30, seguita alle 21.30 dal DJ set di Radio Bruno con DJ Marco Bresciani.

Giovedì 11 settembre i mercatini riapriranno alle 18 e alle 21.30 il palco ospiterà il tributo a Renato Zero con Pianeta Zero.

La serata conclusiva, venerdì 12 settembre, inizierà sempre alle 18 con i mercatini, mentre dalle 19.30 sarà possibile ammirare l’affascinante esposizione di Harley Davidson. La musica di Dollaro DJ accompagnerà l’inizio della serata, mentre alle 21.30 il “Country Show” dei 4 Jumps farà ballare e divertire gli appassionati di country. Durante tutte e tre le serate sarà presente anche l’Associazione Carnevale di Autore con gli stand dei Gruppi Carnevaleschi, offrendo dolci, frutta e altre golosità.

Un’occasione imperdibile per immergersi nell’atmosfera unica del paese, tra spettacoli, sapori e musica per tutte le età.

L'assessore al commercio Simone Balsanti ha sottolineato che Santa Croce in piazza è un'iniziativa che va sostenuta, in quanto vede coinvolte le attività commerciali del centro cittadino e rappresenta un momento importante per l'aggregazione della comunità. Sempre Balsanti ha voluto ricordare l'importanza del commercio in una realtà come Santa Croce, sottolineando che gli esercenti dei negozi di vicinato sono il primo motore nella creazione di una comunità come è sempre accaduto nella storia degli insediamenti umani, perché i commercianti sono la leva che mette in moto gli scambi tra persone.

Proprio per valorizzare questo fine settimana di festa organizzato dai commercianti del centro commerciale naturale di Santa Croce, l'amministrazione comunale del sindaco Roberto Giannoni ha voluto organizzare, come ogni anno gli spettacoli curati da Terzo Studio e rivolti ai più piccoli e alle famiglie. Si tratta di eventi ispirati al teatro di strada, ma di grande valore artistico e culturale.

Presenti alla conferenza stampa anche la Coordinatrice del Centro Commerciale Naturale di Santa Croce sull’Arno Giada Masoni e Alice Masoni del Terzo Studio.

Questo il programma degli spettacoli che andranno in scena in concomitanza con le iniziative curate dal Ccn, una sinergia che per le sere dell' 11 e 12 settembre trasformeranno Santa Croce in un luogo magico. Non mancherà nella serata del 10 un iniziativa che anticipa gli spettacoli rivolti ai più piccoli

Giovedì 11 settembre

Via Turi – dalle 20

Teatrombria in “Gioca l’ombra, indovina la fiaba”

Animazione con sei teatrini per 1/2 spettatori per volta per ogni teatrino.

Sbirciare da un buco della serratura, scatole teatrini, da guardare, giocare indovinare.

È necessario usare anche l’occhio della fantasia per completare la visione!

Un percorso scenografico e curioso nel mondo della fiaba attraverso nove teatrini per ombre riservati ad un solo spettatore alla volta. In ogni scatola/teatrino c’è da scoprire quali ingranaggi, interruttori muovere per animare i personaggi. Divertitevi! Durata 180 minuti

Via Turi – dalle 20

TorchioMatto di Irene Puglisi - Laboratorio di stampa con le patate

Hai una maglietta a tinta unita che vuoi personalizzare? Questa è la tua occasione per renderla unica e originale. Con delle semplici patate potrete scoprire il mondo dell'incisione intagliando la superficie dell'ortaggio per creare differenti forme grafiche da stampare su carta o su stoffa porta. Puoi portare la tua maglietta da personalizzare con il timbro realizzato con le tue mani. Durata 2 ore

Corso Mazzini dalle 20,40 alle 21,10

Federico Pieri – “Ombre nel deserto”

Prendete sei canzoni celebri, accompagnatele con le ombre realizzate a vista soltanto con le mani e con il corpo, condite con qualche elemento di magia che farà da antipasto ed ecco uno spettacolo leggero, divertente e gustoso. Musica e immagini scorrono come in una sequenza cinematografica, senza interruzioni, con un montaggio preciso e perfetto. Quindici minuti di incredibile stupore. A seguire ecco l’arte di manipolare la sabbia. Un’arte molto antica che, grazie alle moderne tecnologie, diviene molto spettacolare. Sopra un tavolo luminoso, l’artista modella la sabbia con le proprie mani, dando vita a disegni che si susseguono sotto gli occhi degli spettatori, proiettate su uno schermo. Durata 30 minuti

Piazza Garibaldi alle 21,15

Giullari del Diavolo in “TuttoTorna”

I Giullari del diavolo, uno dei gruppi più conosciuti del teatro di strada. “Tuttotorna” è uno spettacolo comico che parla di amore e felicità utilizzando geometrie e manipolazione di oggetti. Straordinari, di grande abilità e poesia, sono i numeri con le sfere. I Giullari del Diavolo ricercano un linguaggio estetico dove immagini e parole costruiscono insieme una scena divertente ed emozionante. Aperto a numeri comici e di improvvisazione, tipici dell’arte di strada. Durata 45 minuti

Venerdì 12 settembre

Via Turi dalle 20

Fantulin in “Gli spaventapasseri”

Laboratorio di falegnameria, con la costruzione di scacciafantasmi.

Questo laboratorio parla degli spaventapasseri, elemento della cultura contadina conosciuti in ogni parte d’Italia cambieranno collocazione e funzione. Dal campo alla cameretta per scacciare i fantasmi. Un allestimento molto semplice: alcuni tavoli, decine di arnesi e attrezzi, un’enorme quantità di pezzi di legno, stoffe, carta, paglia… Tutto questo a disposizione di un pubblico familiare, dove padri e figli si improvvisano volentieri “Maestri di bottega” per dar vita a….. Qualunque cosa venga costruita e ognuno potrà portarsela a casa Ognuno potra costruirsi il proprio scacciafantasmi e poi portarselo a casa. Durata 3 ore

Corso Mazzini dalle 20,40 alle 22,10

Italo Pecoretti – “Il buono, lo gnomo, il cattivo”

Come da tradizione, la trama di questa farsa per burattini si dipana affrontando in modo dinamico e divertente, i grandi temi dell'esistenza umana. Primo fra tutti l'amore, quello tra Giuseppa e Bastiano ostacolato dal perfido Rodrigo che vuole per sé la dolce fanciulla, quindi l'eterna lotta tra il bene e il male con scontri a suon di bastonate tra un Angioletto timido ma determinato a difendere i due giovani innamorati, e Belzebù, il diavolo in persona, capace di ogni sorta di maleficio, anche quello di assoldare la Morte per ottenere ciò che vuole. Un'esilarante commedia dagli ingredienti antichi ma sempre attuali che grazie al ritmo e all'ironia del teatro dei burattini saprà divertire il pubblico di adulti e bambini. Duranta 30 minuti

Piazza Garibaldi alle 21,15

Otto il Bassotto in “Faccia di gomma”

Otto il Bassotto ha trasformato il caucciù nella sua unica fonte di vita e ragion d’essere. Con una faccia di gomma ed un cervello che gli rimbalza, ha creato con questo materiale numeri incredibili, oltre i limiti del possibile. Il suo motto è: con i palloncini si può fare davvero qualsiasi cosa! Ma si tratterà solo del delirio di un pallone gonfiato, o della sensazionale scoperta di un gonfia-palloni? Un clown ciociaro, divertente, coinvolgente e originale. Durata 45 minuti

Nella serata di mercoledì 10 settembre è previsto un anticipo di festa con Scintilla in piazza Garibaldi alle 21. Si tratta di uno degli spettacoli di Gloria Noto, Il Piccolo Cantiere delle Meraviglie: Un Viaggio nella Fantasia.

L'obiettivo principale in questo laboratorio, che si svolgerà in un'area all'aperto di "Santa Croce in Piazza", è promuovere l'esplorazione autonoma e la creazione condivisa. Sperando che ogni bambina e bambino si senta libero di dare vita alla propria fantasia, ma anche di incontrare quella degli altri. Il laboratorio mira a stimolare la curiosità e la cooperazione, offrendo un ambiente accogliente in cui i partecipanti possono costruire, inventare e condividere le loro scoperte. Io scopo è trasformare uno spazio comune in un "cantiere" di creatività collettiva, dove l'arte diventa un linguaggio per interagire e legare.

Il laboratorio è strutturato in tre momenti. Per iniziare, un'attività ispirata a Hervé Tullet, dove i bambini saranno invitati a unirsi in un'esperienza di disegno e movimento. Useranno colori e ampi gesti per creare insieme un grande "prato fiorito" collettivo, che diventerà la base del nostro mondo di meraviglia. Questo momento iniziale è pensato per essere un'esplosione di energia e creatività condivisa, dove i bambini si esprimono liberamente, contribuendo a preparare lo spazio per le fasi successive.

Segue il "Cantiere Creativo", il cuore del laboratorio. Una volta che il "prato" è pronto, i bambini avranno a disposizione diverse sagome di edifici, abitazioni e personaggi da personalizzare con i materiali disponibili. Decoreranno liberamente ogni sagoma, dando forma al loro mondo fantastico. Non ci sono modelli da seguire, ma l'invito a condividere idee e materiali per arricchire la creazione di ciascuno. Infine, il lavoro di tutti si unisce. Dopo aver creato le loro strutture e personaggi, i bambini saranno liberi di interagire e giocare con ciò che hanno costruito, animando il prato fiorito che hanno creato collettivamente. In chiusura, un tocco di magia con le bolle di sapone, per un finale leggero e incantato.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio Stampa

Notizie correlate