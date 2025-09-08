Sollicciano, Stella e Nascosti (FI): "Da Governo impegno per il carcere"

"La vicenda della detenuta che si è tolta la vita nel carcere di Sollicciano ci ha colpiti molto e ci richiama al massimo dell'impegno per migliorare le condizioni di vita nel penitenziario fiorentino. Purtroppo c'è chi, in queste ore, ha lanciato accuse al Governo nazionale, ma sono accuse prive di fondamento. Sollicciano sconta decenni di ritardo e problematiche architettoniche di vario tipo. Il Governo ha già iniziato a implementare progetti edilizi, lavori di efficientamento energetico e di miglioramento dei locali, in particolare dei bagni delle celle, per i quali sono già iniziati i lavori di installazione delle tubature. Forza Italia, da anni, si sta occupando delle condizioni di vita della popolazione carceraria, e noi rappresentanti delle istituzioni facciamo regolarmente visite e sopralluoghi nei penitenziari". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, candidato alle elezioni regionali nel collegio di Firenze 1.

"Sollicciano non è un mondo a parte, ma lo specchio fedele della crisi che attraversa la nostra comunità - evidenzia Nicola Nascosti, candidato di Forza Italia nella stessa circoscrizione -. Quello che vediamo dietro le sbarre è la conseguenza di un disagio più ampio, che parte dalle strade delle nostre città e arriva fino alle famiglie, ai quartieri, ai giovani. Povertà diffusa, disoccupazione, mancanza di politiche abitative e microcriminalità dilagante: sono queste le problematiche che mettono in discussione la coesione sociale. Sollicciano raccoglie le conseguenze di queste fragilità, ma se vogliamo davvero affrontare il problema non possiamo limitarci a guardare al carcere. Occorre intervenire a monte, nella città e nei territori, con politiche serie e concrete, a partire dalla realizzazione il prima possibile del centro di permanenza per il rimpatrio".

