Sorpreso mentre cede due dosi, in casa ha mezzo kg di cocaina e più di 35mila euro: arrestato

Sequestrato mezzo kg di cocaina e oltre 35mila euro in contanti. Questo il bilancio di un'operazione della polizia di Stato e della polizia municipale a Firenze, che ha portato all'arresto di un uomo, 60enne tunisino, per spaccio di sostanze stupefacenti. È successo la scorsa settimana durante i servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti: durante un servizio di osservazione in via delle Ghiacciaie, agenti del commissariato di San Giovanni e della municipale hanno seguito i movimenti sospetti di un giovane che, a bordo di una bici, si è avvicinato a un condominio.

Poco dopo è uscito un uomo, che ha consegnato al ragazzo qualcosa. A quel punto un'aliquota ha seguito quest'ultimo mentre altri agenti hanno identificato l'altra parte dello scambio, il 60enne in seguito arrestato. L'acquirente è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina acquistate, sembrerebbe, dietro la somma di 80 euro. Il 60enne aveva con sé circa 60 euro e 10 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 75 grammi.

Estesi i controlli alla sua abitazione gli operatori hanno rinvenuto più di 200 involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente, risultata essere cocaina per un peso complessivo di circa 500 grammi, contanti suddivisi in 6 mazzette di vari tagli per un totale di 35mila euro, 800 euro scovati nel portafogli e un bilancino di precisione. Tutta la sostanza e il materiale è stato sequestrato: il 60enne, già noto per svariati precedenti, è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stato condotto presso il carcere di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sempre nel corso della settimana, intensificati i controlli nelle vie limitrofe alla Stazione Santa Maria Novella, tra le altre, via Alamanni, via Nazionale, via Fiume, via Guelfa, Piazza Unità, via Faenza: più di 200 le persone identificate e sequestrati a carico di ignoti circa 100 grammi di hashish, scovati dalle unità cinofile.

