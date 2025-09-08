Stabbia, città della musica: il 12 settembre l’Open Day del Progetto Busoni

Venerdì 12 settembre a Stabbia si svolgerà l'Open Day Musicale promosso dal Progetto Ferruccio Benvenuto Busoni in collaborazione con il Circolo ACSI XXIII Agosto in Via Provinciale Francesca 108.

L'evento, patrocinato dal Comune di Cerreto Guidi, vedrà l'allestimento presso il Salone del Circolo di un bellissimo pianoforte a coda a disposizione dalle 18 per prove e libere esibizioni, offrendo così un'opportunità importante per avvicinarsi al meraviglioso mondo della Musica di qualità. Con l'occasione saranno presentati i nuovissimi Corsi di strumento musicale attraverso materiale informativo fornito dai Docenti presenti e prova gratuita dei seguenti strumenti: violino, pianoforte, tromba, canto e chitarra.

Promotore dell'evento e del Progetto è il Maestro empolese Alessio Cioni, concertista ben noto nel panorama nazionale ed internazionale,premiato fra l'altro alla 54a Edizione del prestigioso e storico Concorso Internazionale Busoni di Bolzano ed insigne didatta. www.youtube.com/@alessiocioni6329 "Per un Allievo è fondamentale iniziare un percorso musicale di qualità, con veri professionisti al suo fianco, in grado di risolvere problematiche tecniche, maturate individualmente, acquisire un livello di autonomia significativa e, soprattutto, ottenere grandi soddisfazioni: la trasmissione del linguaggio e della corretta pratica musicale devono provenire direttamente solo da professionisti riconosciuti, esperti del loro mestiere e capaci di trasmettere le loro esperienze, passione e vera cultura musicale".

Per informazioni è possibile contattare direttamente i seguenti recapiti 3332708867, 3333764731 o scrivere all'indirizzo mail del Progetto orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa