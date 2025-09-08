Sviluppatore Software o Sistemista Informatico, corsi gratuiti in partenza da Asev Empoli

Economia e Lavoro Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

I percorsi, in collaborazione con Adiacent-Gruppo Sesa, sono rivolti a giovani diplomati disoccupati o inattivi. Iscrizioni fino all'11 settembre

Due professioni chiave per il futuro digitale, due corsi formativi gratuiti che aprono le porte al mondo del lavoro: a Empoli stanno per partire i corsi di qualifica Sviluppatore SoftwareDeveloper e Sistemista Informatico, organizzati da ASEV in collaborazione con Adiacent – Gruppo Sesa e finanziati da Regione Toscana con risorse del Fondo Sociale Europeo.
Un’opportunità concreta per diplomati disoccupati o inattivi che vogliono specializzarsi in due figure oggi molto richieste dal mercato del lavoro.

Il percorso di Sviluppatore Software forma professionisti capaci di progettare, sviluppare e testare applicazioni, dall’e-commerce ai sistemi di automazione, fino all’analisi dei Big Data. Una preparazione completa che consente di lavorare sia su front-end che su back-end, con la possibilità di crescere fino a ruoli di coordinamento come IT Project Manager.

Il corso per Sistemista Informatico, invece, prepara esperti nella progettazione e gestione di reti aziendali: dall’installazione alla configurazione di sistemi hardware e software, fino alla manutenzione e alla sicurezza. Un profilo versatile, spendibile in grandi aziende, in realtà specializzate o come libero professionista.

Entrambi i percorsi prevedono 600 ore di formazione tra aula, laboratori e stage in azienda: un mix ideale per acquisire competenze tecniche e metterle subito alla prova sul campo, grazie anche alla presenza di docenti e professionisti del settore.

Sul sito di ASEV www.asev.it oppure chiamando lo 0571 76650 è possibile ricevere informazioni di dettaglio, le iscrizioni sono a numero chiuso e scadono l’11 settembre 2025 alle ore 13.00.

Fonte: Asev

Notizie correlate

Firenze
Economia e Lavoro
7 Settembre 2025

Gli stranieri preferiscono la Toscana: dagli USA comprano immobili di pregio

La Toscana non smette di affascinare chi cerca una dimora di prestigio in Italia. Nei primi otto mesi del 2025 si conferma la regione più richiesta sul portale immobiliare internazionale [...]

Empoli
Attualità
4 Settembre 2025

Fondi sfitti Empoli, domani il primo appuntamento in Comune

Un nuovo progetto che punta a unire chi ha un fondo sfitto con chi ha un'idea imprenditoriale, commerciale, artigianale o culturale e ha bisogno di luoghi per realizzarla. Il Comune [...]

Empoli
Economia e Lavoro
28 Agosto 2025

Formazione professionale contro la dispersione scolastica: i corsi gratuiti al Centro Life

Una formazione diversa, concreta, orientata al lavoro e alla crescita personale: è quella offerta dai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), attivati anche quest’anno dal Centro LIFE di Empoli, [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina