Sviluppatore Software o Sistemista Informatico, corsi gratuiti in partenza da Asev Empoli

Due professioni chiave per il futuro digitale, due corsi formativi gratuiti che aprono le porte al mondo del lavoro: a Empoli stanno per partire i corsi di qualifica Sviluppatore Software – Developer e Sistemista Informatico, organizzati da ASEV in collaborazione con Adiacent – Gruppo Sesa e finanziati da Regione Toscana con risorse del Fondo Sociale Europeo.

Un’opportunità concreta per diplomati disoccupati o inattivi che vogliono specializzarsi in due figure oggi molto richieste dal mercato del lavoro.

Il percorso di Sviluppatore Software forma professionisti capaci di progettare, sviluppare e testare applicazioni, dall’e-commerce ai sistemi di automazione, fino all’analisi dei Big Data. Una preparazione completa che consente di lavorare sia su front-end che su back-end, con la possibilità di crescere fino a ruoli di coordinamento come IT Project Manager.

Il corso per Sistemista Informatico, invece, prepara esperti nella progettazione e gestione di reti aziendali: dall’installazione alla configurazione di sistemi hardware e software, fino alla manutenzione e alla sicurezza. Un profilo versatile, spendibile in grandi aziende, in realtà specializzate o come libero professionista.

Entrambi i percorsi prevedono 600 ore di formazione tra aula, laboratori e stage in azienda: un mix ideale per acquisire competenze tecniche e metterle subito alla prova sul campo, grazie anche alla presenza di docenti e professionisti del settore.

Sul sito di ASEV www.asev.it oppure chiamando lo 0571 76650 è possibile ricevere informazioni di dettaglio, le iscrizioni sono a numero chiuso e scadono l’11 settembre 2025 alle ore 13.00.

Fonte: Asev

Notizie correlate