Riparte il Minibasket USE: prove libere e Open Day nel mese di settembre

Attualità Empoli
Con settembre riparte l’attività del Minibasket USE, un’occasione speciale per bambini e bambine che vogliono avvicinarsi al mondo della pallacanestro. Per tutto il mese sono previste prove libere, a cui sarà però necessario presentarsi con il certificato medico per attività sportiva non agonistica. Da ottobre, invece, sarà possibile svolgere due prove gratuite, sempre accompagnate dal certificato medico.
Un momento da segnare sul calendario è l’Open Day in programma il 20 settembre dalle 15.30 alle 18.30, un pomeriggio interamente dedicato al minibasket con la possibilità di conoscere istruttori e orari delle attività, disponibili anche sul sito della società all’indirizzo: www.usebasket.it/minibasket

L’attività proseguirà come negli anni scorsi nella palestra di Sovigliana e, come novità di questa stagione, partirà anche un gruppo a Ponte a Elsa.
Gli allenamenti prenderanno il via lunedì 8 settembre a Empoli e Sovigliana, mentre il gruppo di Ponte a Elsa inizierà martedì 16 settembre.

La società USE invita tutti i piccoli appassionati e le loro famiglie a partecipare e a vivere insieme un anno di sport, divertimento e nuove amicizie.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

