Vaccinazione antinfluenzale e contro il Covid, dal 1° ottobre parte la campagna

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Partirà il 1° ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale e contro il Covid. La Regione Toscana, in attesa che il Ministero fornisca le disposizioni aggiornate riguardo la somministrazione dei vaccini per il Covid, ha proceduto a diffondere alle aziende sanitarie le indicazioni per l’avvio della macchina organizzativa.

Anche quest’anno si inizierà dalle Rsa, dove verrà somministrato il vaccino antinfluenzale ad alte dosi e quello contro il Covid da parte dei medici di medicina generale assieme al personale delle Asl.  A seguire, dal 6 ottobre, le vaccinazioni saranno effettuate ai soggetti per i quali è raccomandata la vaccinazione dalle circolari ministeriali: negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta oppure nei centri delle Asl, per cui è necessario prenotarsi sulla piattaforma regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it,  o nelle farmacie convenzionate che aderiscono alla campagna, a cui potranno rivolgersi le persone con più di sessanta anni.

La vaccinazione antinfluenzale sarà offerta gratuitamente ai bambini con età tra sei mesi e sei anni, alle persone che hanno più di 60 anni, alle donne in gravidanza e ai soggetti ad elevata fragilità di qualsiasi età, agli ospiti delle Rsa, a chi si prende cura di persone fragili (i cosiddetti caregiver), a tutto il personale sanitario e sociosanitario, incluso quello in formazione. Quest’anno inoltre è stato deciso di estendere la somministrazione ad alto dosaggio a tutte le persone con più di ottanta anni, oltre che per gli ospiti delle Rsa, al fine di garantire una maggiore protezione della popolazione fragile.

Il presidente della Regione Toscana e l’assessore al diritto alla salute invitano i cittadini ad aderire a questa grande opportunità di prevenzione, sottolineando come le campagne di vaccinazione rappresentino insieme un eccezionale strumento di tutela, oltre che della salute individuale, anche di quella collettiva e dell’intero sistema sanitario che, durante i picchi influenzali, è sottoposto a una forte pressione sui pronto soccorso. Con l’occasione ringraziano i medici di famiglia e i pediatri nei cui ambulatori si concretizza in prevalenza la somministrazione in simultanea dei due vaccini, un modello che ha collocato la Toscana ai vertici nazionali per coinvolgimento della popolazione.

I primi a ricevere i vaccini saranno dunque da mercoledì 1° ottobre gli ospiti delle Rsa. Seguirà poi da lunedì 6 ottobre la somministrazione da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta dei vaccini a tutti gli assistiti a cui il Ministero raccomanda la vaccinazione.

Le categorie alle quali offrire il vaccino gratuitamente sono state individuate dal Ministero con l'obiettivo di prevenire mortalità, ospedalizzazioni e formi gravi di malattia nelle persone anziane ad elevata fragilità, proteggere le donne in gravidanza e chi lavora per il sistema sanitario pubblico. La vaccinazione è infatti una delle più importanti ed efficaci forme di tutela della salute individuale e collettiva.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
Attualità
8 Settembre 2025

Cambio alla presidenza di Confagricoltura Toscana, Luca Giannozzi nuovo presidente

A seguito della candidatura del presidente Marco Neri alle prossime elezioni regionali, la guida di Confagricoltura Toscana viene assunta ad interim da Luca Giannozzi, già vicepresidente vicario. Il Consiglio dell’associazione [...]

Toscana
Attualità
8 Settembre 2025

Valorizzazione Vetrina Toscana, Toscana Promozione Turistica e GAL firmano accordo  

Creare un modello innovativo di sinergia tra le politiche di sviluppo rurale e la promozione turistica regionale mettendo al centro il progetto Vetrina Toscana. È questo l’obiettivo di fondo dell’accordo [...]

Toscana
Attualità
8 Settembre 2025

Maltempo in Toscana: temporali forti in arrivo domani

Peggiora il tempo in Toscana. Nella giornata di domani, martedì 9 settembre, precipitazioni a carattere temporalesco sono previste già dalla mattina sull’arcipelago e sulle zone costiere e più in generale [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina