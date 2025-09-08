A Vitolini il borgo diventa una tela: arriva VitolinArte

Domenica 28 settembre 2025 il Circolo ARCI Vitolini APS, in collaborazione con il Circolo Ricreativo Vitolini e il patrocinio del Comune di Vinci, ha in programma “VitolinArte”, un’estemporanea di pittura per raffigurare il paese fra angoli suggestivi e scorci panoramici. L’intento è quello di valorizzare un luogo che merita attenzione per i suoi aspetti architettonici e paesaggistici.

Vitolini è un borgo come tanti, ma con alcuni tratti che ne fanno un contesto ideale per essere oggetto di studio artistico. Il paese ha avuto un’importanza particolare in epoca medievale, quando si è sviluppato lungo un breve rilievo del Montalbano, con una doppia cerchia di mura e strutture di fortificazione, delle quali rimangono alcune tracce visibili. La consapevolezza di essere parte di un luogo con tanta storia alle

spalle è nel tema di questa prima edizione: “Vitolini, borgo del Montalbano fra passato e presente”, un invito a catturare i soggetti con l’abilità interpretativa filtrata dalla luce e dai colori.

Allora, artisti e artiste, dilettanti o professionisti dai 14 anni in su, scaricate il regolamento e iscrivetevi cliccando ai link sotto riportati, o chiedete informazioni a: vitolinarte@icircolodivitolini.it.

Per diverse ore della giornata, il 28 settembre, le vie e le piazze del paese saranno abitate da pittori e pittrici che, con i loro strumenti di lavoro, creeranno un’ambientazione coreografica naturale. L’accoglienza sarà calorosa da parte dell’organizzazione, che si metterà a disposizione con il consueto entusiasmo.

Nel pomeriggio dello stesso giorno si terrà, presso la sede del Circolo, la premiazione delle tre opere vincitrici, individuate da una prestigiosa giuria. Ma anche i presenti alla cerimonia potranno votare, attraverso un sondaggio, il loro dipinto preferito. Inoltre, ad ogni partecipante sarà fatto omaggio di una bottiglietta di olio prodotto localmente, oltre all’attestato di partecipazione.

Durante la mattinata si terranno anche laboratori creativi per bambini e bambine, e una passeggiata nella natura alla scoperta delle bellezze storiche e naturalistiche circostanti. Ci sarà la possibilità di pranzare presso il Circolo e nel pomeriggio, prima della premiazione, musica in piazza. A breve tutti i particolari.

Prendete nota della data, per trascorrere una giornata tra arte, amicizia e svago.

Per scaricare il Regolamento:

https://drive.google.com/file/d/1GI4ejP0JgwtnZ7kjBHRRr4I6U5BVHmC4/view?usp=sharing

Per inscriversi tramite form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK1KLgB2Rm2_XUMAEdgeJjYFlNSqqffuc6evAbsr2bdHit9w/vi

ewform?usp=dialog

La manifestazione è realizzata con il contributo di Falorni Tech-Glass Melting Technology, sponsor culturale, senza finalità promozionali dirette, e con il sostegno delle aziende agricole Lupi Barano, Bianchi Carlo e Le Colline di Vinci di Paolini Lisa.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate