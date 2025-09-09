Aggredisce una coppia di giovani a Livorno, fermato un 27enne

Un 27enne di origini nordafricane, irregolare sul territorio e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Livorno per lesioni personali, danneggiamento e furto. L’episodio risale alla notte del 1° settembre, nei pressi di una tabaccheria in via Roma.

Intorno alle 2, una coppia di giovani livornesi sarebbe stata avvicinata dall’uomo che, dopo insulti verbali, avrebbe aggredito fisicamente il ragazzo, provocandogli ferite giudicate guaribili in 30 giorni e che hanno richiesto un intervento chirurgico. Successivamente il 27enne avrebbe danneggiato l’auto della coppia, rubando due telefoni cellulari e inveendo anche contro alcuni residenti affacciati alle finestre, prima di fuggire a bordo di uno scooter all’arrivo dei Carabinieri.

Grazie alla segnalazione immediata dei cittadini e alle indagini dei militari, l’uomo è stato identificato. Risulta già deferito nei mesi scorsi per rapina e detenzione di sostanze stupefacenti. La sua posizione sul territorio nazionale è ora al vaglio delle autorità competenti.