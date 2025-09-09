Allerta meteo arancione sull'Empolese Valdelsa per temporali forti

Empolese Valdelsa sotto allerta meteo arancione tra oggi, martedì 9, e domani, mercoledì 10 settembre 2025. L’avviso, diramato dal Centro Funzionale Regionale della Toscana, riguarda i rischi idrogeologico-idraulico sul reticolo minore e temporali forti in tutti i Comuni del territorio.

Secondo le previsioni, la giornata odierna sarà caratterizzata da instabilità con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, più probabili nelle zone occidentali delle province di Firenze e Siena. I fenomeni risulteranno distribuiti in modo irregolare ma localmente intensi.

Per mercoledì 10 settembre sono attese precipitazioni diffuse, con rovesci e temporali, in progressiva attenuazione dal pomeriggio.

La Protezione Civile invita i cittadini a prestare la massima attenzione e a seguire le norme di comportamento in caso di maltempo: evitare scantinati e sottopassi, non sostare nei pressi di corsi d’acqua e prestare prudenza negli spostamenti.