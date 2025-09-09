Aperture straordinarie del Centro Emotrasfusionale dell’Aou Senese

Aderendo e rispondendo agli appelli del Centro Regionale Sangue, l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha organizzato due aperture straordinarie del Centro Emotrasfusionale (CET) per poter dare la possibilità di donare sangue ed emocomponenti in orario pomeridiano. Per questo il CET resta aperto anche nei pomeriggi di giovedì 25 settembre e giovedì 2 ottobre, con slot di prenotazione disponibili dalle ore 13.30 fino alle 16. Invariato invece l’orario di apertura mattutina, dalle ore 7.40 alle ore 12.40, così come le modalità di prenotazione (telefonando allo 0577 585076, da lunedì a sabato in orario 10-13). Per ulteriori informazioni o prenotazioni è possibile rivolgersi anche alla propria associazione di volontariato di riferimento. Per chi decidesse di recarsi a donare di pomeriggio, è consigliabile consumare un pasto leggero e possibilmente in bianco, evitando cibi pesanti, fritti, soffritti e altri piatti complessi.

Fonte: AOU Siena