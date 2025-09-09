Auto in fiamme nella notte a Terricciola

Cronaca Terricciola
Nella tarda serata di ieri a Terricciola un’autovettura parcheggiata in via Salaiola è stata completamente avvolta dalle fiamme. L’allarme è scattato alle 22:42, con l’arrivo immediato sul posto di due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa.

L’incendio, divampato a ridosso di un edificio commerciale, ha provocato anche la rottura di alcuni vetri del magazzino. I pompieri hanno rapidamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando conseguenze peggiori.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Non si registrano feriti.

