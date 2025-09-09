'Autodifesa di Caino' di Camilleri: il monologo in onda in prima serata Rai

Non era mai successo. Quest'anno al trionfo in piazza Duomo potrà assistere l’Italia intera ed i tantissimi che non hanno potuto vederlo. La registrazione integrale di 'Autodifesa di Caino' di Andrea Camilleri, andato in scena nel luglio scorso, per il Dramma Popolare di San Miniato, sarà in onda il 15 settembre alle 21,25.

È la prima volta che accade in quasi ottant’anni di storia del Teatro del Cielo che, per il 2025, è riuscito ad aggiudicarsi la prima assoluta del testo inedito, nell’ambito delle iniziative promosse dal Fondo Andrea Camilleri con il Comitato Nazionale Camilleri 100. Luca Zingaretti legge l’ultimo monologo composto dal grande autore siciliano.

Parole potenti, ironiche e attuali. Che toccano tutte le corde delle questioni più spinose con cui l’uomo di ieri, come quello di oggi, si confronta: il perdono, la paura del diverso, il senso di colpa, il torto. La Festa del Teatro, quindi, porta il fiore all’occhiello della cultura della città davanti agli occhi del Paese. Una ragione di orgoglio e di grande soddisfazione per la Fondazione Idp, guidata da Marzio Gabbanini, che questo progetto e l’ha inseguito con grande determinazione.

Una promozione, anche, per San Miniato, terra di grandi tradizioni e che ha scritto pagine importanti della storia italiana: la scenografia è la stessa, meravigliosa, da sempre, la piazza del Duomo e quell’angolo speciale incastonato fra cattedrale e vescovado.

"Per noi la realizzazione di questo spettacolo – spiega Marzio Gabbanini – è stata un grande traguardo. Il successo di pubblico e di critica hanno confermato il valore della scelta fatta. Una scelta ragionata, frutto di studi ed approfondimenti. L’arrivo dell’edizione integrale in Rai ci conferma il valore dell’operazione che tanto abbiamo voluto e, alla fine, realizzato".

'Autodifesa di Caino' ha totalizzato in tre serate 2256 spettatori. Negli anni scorsi il Dramma Popolare raggiungeva gli stessi numeri in otto serate. Il Dramma in prima serata sulla Rai è sicuramente motivo d’orgoglio anche per la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato che lo sostiene in modo determinante insieme a banca Credit Agricole.

