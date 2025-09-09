Candidati Pd nel Pisano, il disappunto di 11 sindaci: "Esclusione Sonia Luca scelta inspiegabile"

Ora che il Pd sta svelando le liste in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre prossimi, dalla provincia di Pisa un gruppo di sindaci esprime il proprio disappunto. In particolare la presa di posizione arriva da 11 primi cittadini in merito all'esclusione di Sonia Luca, assessora a Pontedera, sulla quale ormai da mesi si vociferava la corsa come candidata. "La decisione di escludere Sonia Luca, giovane assessora del Comune di Pontedera, dalla lista del Partito Democratico del collegio di Pisa per le prossime elezioni regionali rappresenta una scelta inspiegabile nel metodo prima ancora che nel merito poiché calpesta i principi stessi che sottendono la tenuta della nostra comunità. Senza alcuna motivazione si è deciso di andare contro le indicazioni espresse in maniera unanime a livello territoriale come correttamente riportate dal Commissario Vinicio Peluffo alla segreteria regionale".

Così in una nota i sindaci Matteo Franconi (Pontedera), Simone Giglioli, (San Miniato), Matteo Ferrucci (Vicopisano), Cristiano Alderigi (Calcinaia), Giamila Carli (Santa Luce), Renzo Macelloni (Peccioli), Massimiliano Angori, (Vecchiano e Presidente della Provincia di Pisa), Arianna Buti (Buti e Presidente Unione Valdera), David Bacci (Crespina Lorenzana), Dario Carmassi (Bientina), Marika Guerrini (Palaia). Le decisioni sui candidati sono state ufficializzate ieri sera a Firenze, con l'approvazione della direzione regionale del Pd: nel collegio Pisano sarà capolista Alessandra Nardini, assessora regionale uscente, e sarà candidato anche Antonio Mazzeo attuale presidente del Consiglio regionale.

Dalla Valdera, e non solo, i sindaci proseguono: "Forzare la mano senza tener conto della voce e delle proposte dei territori significa minare alla radice il valore dell'ascolto e del confronto, elementi ritenuti (e dichiarati) fondativi dal partito regionale e dalla segretaria nazionale. Al Commissario Peluffo e al segretario regionale Emiliano Fossi chiediamo di adoperarsi con ogni strumento possibile affinché il quadro delle candidature del Partito Democratico nel collegio di Pisa torni a contraddistinguersi in chiave plurale e rappresentativa dell'elaborazione politica dei territori. Con l'unico obiettivo di contribuire al miglior risultato possibile del presidente Eugenio Giani".

