Canottieri San Miniato ai campionati nazionali giovanili, medaglie per tre atleti

Nelle splendide acque del lago di Caldonazzo si sono tenuti i campionati nazionali riservate alle categorie giovanili. Come di consueto la partecipazione a questo tipo di manifestazione era altissima, cosi come era altissimo il livello agonistico e di preparazione degli under 14 provenienti da tutti i circoli di canoa disseminati nel territorio nazionale.

La sezione Canoa Velocità della Canottieri San Miniato ha partecipato con tre giovani promesse: Umberto Gherardi del Testa, Alessandro Cipollini e Giuseppe Continanza, accompagnati dall’allenatore Alessio Simonetti. I ragazzi si erano molto ben preparati per questa trasferta che rappresenta il culmine agnostico dell’anno.

Da subito sono arrivate le risposte positive dalla squadra samminiatese:

Nella gara k2 Alessandro e Umberto hanno conquistato il bronzo. Nella gara del k4 misto regionale Toscana è arrivato uno splendido oro sempre con a bordo Alessandro e Umberto. Nelle giornata di domenica un'altra medaglia di bronzo nel k4 misto con Giuseppe e per finire un'altra medaglia di bronzo sul k1 200 mt conquistata a da Umberto.

"Una trasferta molto positiva," commenta il presidente Enzo Ademollo che riconosce a questi giovanissimi canoisti un impegno costante e serio nella loro preparazione, "un plauso va all’allenatore Alessio Simonetti per la professionalità mostrata nella preparazione di questi giovani campioni che ci fanno intravedere un futuro agonistico molto interessante quando parteciperanno a gare di livello superiore."

Fonte: Canottieri San Miniato ASD

