Capraia e Limite e Sabaudia: primo incontro dopo la firma del Patto di Amicizia

L’occasione dell’incontro è stata la 29esima edizione del “Palio con la Montata” alla quale ieri sera hanno partecipato il Sindaco di Sabaudia Alberto Mosca e il Consigliere con delega ai gemellaggi Elisa Onori.

L’Amministrazione comunale di Capraia e Limite ha invitato e accolto, con grande cordialità e scambio di doni, la delegazione di Sabaudia, dando avvio a un percorso condiviso di collaborazione insieme alla Società Canottieri Limite.

Il Patto, approvato dalle rispettive giunte comunali, nasce proprio con l’obiettivo di promuovere relazioni durature tra i due territori, a partire dalla disciplina del canottaggio, che rappresenta un tratto distintivo e comune delle due comunità. Capraia e Limite è infatti sede della Società Canottieri Limite, la più antica d’Italia, mentre Sabaudia è uno dei principali centri remieri nazionali, con una tradizione sportiva di altissimo livello.

Oltre allo sport, il Patto prevede scambi e collaborazioni nei settori della cultura, del turismo, del sociale e dell’enogastronomia, con l’intento di costruire un dialogo concreto tra le istituzioni, le associazioni e i cittadini.

Sul tavolo delle proposte una “Regata dell’Amicizia – Capraia e Limite & Sabaudia” da svolgersi a Sabaudia al Lago di Paola il prossimo anno, in concomitanza con una regata già prevista o come evento dedicato, per poi replicare a Capraia e Limite.

Il Sindaco di Capraia e Limite ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti molto più di un semplice evento sportivo: è il primo passo concreto di un percorso di collaborazione, fortemente desiderato e costruito con entusiasmo insieme alla città di Sabaudia. Il canottaggio è parte integrante dell’identità del territorio, e condividere questa passione con una realtà che, come Capraia e Limite, ha fatto di questa disciplina un’eccellenza, costituisce un’occasione preziosa. L’obiettivo, ha aggiunto, è quello di favorire l’incontro tra giovani, associazioni e comunità.

“Partecipare a questa iniziativa è per noi motivo di grande orgoglio, ha detto Fabrizio Lensi presidente della Società Canottieri Limite. Unire Capraia e Limite e Sabaudia, due territori che condividono una profonda e prestigiosa tradizione remiera, rappresenta un gesto significativo sportivo e culturale. Remare insieme, in uno spirito di amicizia e collaborazione, è un messaggio forte per i nostri giovani: lo sport è da sempre veicolo di crescita, rispetto e condivisione. Valori che ritroviamo pienamente in questo Patto di amicizia”.

“La Città di Sabaudia è particolarmente onorata di rafforzare il Patto di Amicizia con il Comune di Capraia e Limite perchè elemento comune che lega i due territori è la tradizione e la passione per lo sport remiero. Capraia e Limite, sede della prima società remiera d’Italia, fondata nel 1861, Sabaudia sede dei gruppi sportivi remieri delle Forze Armate e di Polzia, ove per altro hanno militato anche numerosi atleti della Canottieri Limite. Un esempio per tutti: gli armi che diedero all’Italia le medaglie olimpiche ove militavano il limitese Lorenzo Carboncini e il sabaudiano Alessio Sartori. Questa tradizione prosegue perché i figli di questi due valorosi atleti tutt’ora vogano nelle società di Limite e Sabaudia. C’è poi altro elemento comune che è costituito dai colori istituzionali: azzurro e giallo che campeggiano sugli stemmi dei nostri Comuni. Con il sindaco di Capraia e Limite abbiamo già condiviso iniziative che prossimamente metteremo in campo per far incontrare le nostre comunità non soltanto nell’ambito sportivo ma anche in contesti sociali più ampi”, così il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Capraia e Limite