Cercatore di funghi trovato morto a Licciana Nardi

Tragico epilogo per un cercatore di funghi di 65 anni, originario di Aulla, scomparso da ieri nel territorio di Licciana Nardi, in Lunigiana. L’uomo, uscito in mattinata per una battuta di ricerca in località Tavernelle, non aveva fatto ritorno a casa, spingendo i familiari a dare l’allarme intorno alle 20:15.

Le ricerche sono scattate subito, coinvolgendo Vigili del Fuoco, Carabinieri, Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, oltre al Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Impiegati anche droni, unità cinofile e mezzi aerei dell’Aeronautica militare, dotati del sistema Artemis per la geolocalizzazione.

Il corpo senza vita è stato ritrovato questa mattina, non lontano dalla sua autovettura, nei pressi del punto segnalato dalle coordinate. Sono in corso le operazioni di recupero della salma.