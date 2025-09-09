Consiglio comunale a Castelfranco: i temi in ballo

Venerdì 12 settembre alle 15 in sala consiliare si terrà il Consiglio comunale a Castelfranco di Sotto. Di seguito l'ordine del giorno.

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

2. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.

3. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 31.07.2025.

4. PRIMA VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025/2027.

5. CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN MINIATO, SANTA CROCE SULL'ARNO, CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA (C.U.C.) SINO AL 31 DICEMBRE 2029.

6. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA “CASTELFRANCO UNITA” AD OGGETTO “MOZIONE PER IL RIPRISTINO DEGLI ORARI DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (PISA).

7. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA “LISTA CIVICA PER CASTELFRANCO” AD OGGETTO “MOZIONE PULITURA BOSCHI DELLE CERBAIE E VIA FRANCIGENA”.

8. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA “CASTELFRANCO UNITA” AD OGGETTO “APPLICAZIONE DELL'AVANZO PER AGEVOLAZIONI TARIFFE TARI 2025”.

