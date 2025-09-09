DSU Toscana, oltre 26mila universitari hanno chiesto la borsa di studio e l'alloggio

In aumento le richieste di borsa di studio e posto alloggio nelle residenze universitarie per l'anno accademico 2025/2026 inviate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario dagli studenti universitari iscritti o che intendono iscriversi agli Atenei della Toscana che si trovano in condizioni economiche svantaggiate e sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

Alla scadenza del concorso del 5 settembre sono state complessivamente 26485 le domande presentate, 2320 in più rispetto all'anno scorso, confermando il trend di crescita delle richieste degli ultimi anni: 11224 presso la sede DSU di Firenze, 10940 in quella di Pisa e 4321 in quella di Siena. Fra le domande complessive inoltrate, risultano in totale 13254 quelle degli universitari che hanno fatto domanda sia della borsa monetaria che di un posto alloggio nelle residenze universitarie del DSU distribuite nelle città toscane sedi di università.

Si registra un forte incremento delle domande che provengono da stranieri con famiglia residente all’estero salite a 7486, circa il 28% delle richieste totali, di cui 7014 comprensive anche dell’istanza di posto alloggio con una crescita, per quest’ultime, di 1576 unità a fronte di un calo di quelle presentate da italiani per ottenere un letto nelle residenze universitarie pari a 6240 con una flessione di 234 unità rispetto a quelle del concorso dello scorso anno accademico. Molte delle domande effettuate da stranieri tramite la piattaforma on line sono oggetto di valutazione da parte degli uffici preposti per verificare la correttezza e coerenza della documentazione presentata in base a quanto previsto dal bando per accedere effettivamente ai benefici.

L'alto numero di richieste confermano l’incisività della Regione Toscana e dell'ente ARDSU toscano che attua gli interventi, nelle iniziative di sostegno allo studio universitario che per servizi ed investimenti risulta fra i migliori e più inclusivi d’Italia. Il notevole sforzo gestionale per confermare le semplificate procedure burocratiche di presentazione della domanda, il continuo monitoraggio dell'andamento delle domande e gli effetti del processo informativo e comunicativo hanno permesso di raggiungere un gran numero di potenziali utenti al fine di far conoscere le opportunità e gli strumenti di supporto che consentono l’iscrizione all’alta formazione per chi è sprovvisto di mezzi economici.

Il 30 settembre verrà pubblicata la graduatoria provvisoria con i nominativi degli studenti idonei a beneficiare delle opportunità offerte dall’Azienda quali il contributo monetario, l'accesso gratuito alle mense universitarie, l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie concessa dai maggiori Atenei e, per i fuori sede che ne hanno fatto richiesta, la possibilità di soggiornare in una delle residenze universitarie del DSU Toscana.

Dal 25 settembre e fino al 14 novembre potranno fare domanda con le stesse modalità anche gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato sempre utilizzando il form on line presente sul sito www.dsu.toscana.it dove è possibile consultare il bando e tutte le notizie utili per partecipare al concorso.

