Elba, nubifragio a Portoferraio: strade allagate e smottamenti

Un violento nubifragio ha colpito l’isola d’Elba intorno a mezzogiorno, causando gravi disagi alla viabilità. A Portoferraio, dove in soli 15 minuti sono caduti oltre 34 millimetri di pioggia, il Comune ha invitato la popolazione a non uscire di casa e a non utilizzare veicoli.

Le zone più colpite risultano la parte bassa del centro storico, tra via Carducci e piazza Cavour, e l’area artigianale, dove si sono verificati numerosi allagamenti. Segnalato anche uno smottamento lungo la provinciale 26 in località Le Grotte.

Le autorità sono al lavoro per monitorare la situazione e ripristinare la sicurezza della viabilità.

Un violento temporale ha colpito nelle prime ore del mattino le città di Massa e Carrara, causando allagamenti diffusi e disagi alla circolazione.

La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione su gran parte della Toscana per temporali e piogge diffuse da questo pomeriggio, martedì 9, alle 13 di domani, mercoledì, a causa di una perturbazione atlantica che sta transitando sulla nostra regione.

